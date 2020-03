In den USA istnach einer MeToo-Kampagne beim ursprünglichen Verlag gestrichene Autobiografie "Ganz nebenbei" nun doch, wenn auch in einem anderen Haus erschienen. In Deutschland ist das Buch ab dem 28. März erhältlich . Rüdiger Suchsland hat das "von selbstironischen Bemerkungen und pessimistischer Eleganz durchtränkte", aber auch "sehr unterhaltsam geschriebene" Buch fürunter besonderer Berücksichtigung der diskurswerten Passagen, die er gelesen . Dass Allen sich gegen die Anwürfe, seine minderjährige Tochter sexuell missbraucht zu haben, verteidigt, ist freilich keine Überraschung. Umso mehr aber, dass die diesbezüglichen Passagen nur überschaubaren Raum einnehmen. Allen spricht in eigener Sache "in ruhigen Worten, und mit Argumenten, aber inhaltlich unmissverständlich. Er versucht eine offene, vermittelnde Position einzunehmen, ist aber auch", so Suchsland. Allerdings betone Allen auch, wie viele weibliche Hauptrollen er geschrieben und inszeniert hat, wie vielen Frauen hinter der Kamera er einen Job gegeben hat - und dass er stets dieselben Gehälter gezahlt hat wie Männern: "Für einen Kerl, der von #MeToo-Fanatikern ordentlich sein Fett weggekriegt hat, kann sichdurchaus sehen lassen."Vor allem diese Rechtfertigungen regen-Kritikerin Verena Lueken, für die die Farrow-Passagen eine "unangenehme Lektüre" inmitten "" darstellen, auf: "Da schreibt einer, derhat, von den Verhältnissen in der Industrie, in der er arbeitet, und von den gesellschaftlichen Veränderungen, als deren Opfer er sich sieht."Weitere Artikel: Daniele Muscionico porträtiert in derdie Schauspielerin, die gerade im neuen (auf-Vierteiler "Unorthodox" ( hier dazu mehr) zu sehen ist. Dominik Kamalzadeh erkundigt sich imbei Filmförder-Chef Roland Teichmann nach dem Stand in der Dinge derin der Corona-Quarantäne. Rainer Moritz verabschiedet sich in dervon der "Lindenstraße", deren letzte Folge diesen Sonntag läuft.Außerdem: Einhat ein eingerichtet , um Mittel für die Überbrückung der Corona-Tage zu akquirieren. Dazu passend: bietet ein Link-Dossier mit Hilfestellungen für Kulturschaffende, solidarischen Aktionen, Streamingaktionen, Onlinefestivals und weiteren Informationen. Auf durchforstet Anke Leweke die verschiedenen Streaming-Portale nach Klassikern, Entlegenem und Bekömmlichem - besonders erlesen: die-Kanäle des Korean Film Archive und von Mosfilm , wo sich zahlreiche große Klassiker mit englischen Untertiteln finden.Vor allem der koreanische Kanal lohnt wirklich das Stöbern. Zum Beispiel findet man dort eine Playlist mit sieben Lieblingsfilmen des Oscarpreisträgers