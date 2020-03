Ein abtrünniger, freier Geist: Krzysztof Penderecki (Bild: Akumiszcza/Wikipedia, CC BY 3.0)

Große Trauer um den polnischen Komponisten und Dirigenten, den spirituellen Avantgardisten, der von der Neuen Musik zurück zum sinfonischen Klang des 19. Jahrhunderts wanderte und damit "zum quasi spätromantischen Klassiker der gemäßigten Moderne" wurde, schreibt Ljubisa Tosic im. Manchem galt er daher als "", für Welt-Kritiker Manuel Brug war er hingegen das Paradebeispiel eines "", einer der für "gloriose Hardcore-Musik aus dem Osten" stand, zum Glauben in der Musik fand und "zunehmend an der Schroffheit und Publikumsabgewandtheit der zeitgenössischen Musik und ihrer" verzweifelte. So sagte er selbst über sich: "Meine Rückkehr zur Tradition hat mich vor dergerettet."Penderecki war "ein Komponist der Leidenschaft, des Lebendigen, auch des Genusses", dessen "" Helmut Mauró in derauch als Reaktion auf "das Grau der Vor-Solidarnosc-Zeit" deutet . Und er war ein Pionier der, hät Jan Brachmann in derfest, also der "Verwendung von Klangfarben jenseits eines tonalen Systems" und "wolltezurückgewinnen, nachdem der Serialismus nach dem Zweiten Weltkrieg das Kontinuum der Sprachhaftigkeit von Musik hatte abreißen lassen." Alswar Penderecki "ein ausgefuchster Praktiker, der die Klänge, die er komponierte, genau hörte und dosierte", schreibt Wolfram Goertz auf, fügt aber auch hinzu, dass "dieser Klangluxus manchmal freilich ansgrenzte". Weitere Nachrufe in der FR und im Tagesspiegel . Kaum ein Nachruf lässt unerwähnt, dass auch große Filmregisseure wieundsich in Pendereckis Werk für ihre Filme bedient haben. Ein spektakulärer großer Einsatz erfolgte vor wenigen Jahren in der mittlerweile legendären achten Episode vondritter "Twin Peaks"-Staffel:Weitere Artikel: In der staunt Michael Stallknecht über das Hausmusik-Projekt ", "das bislangunter den vielen Überlebenszeichen, die die Klassik in den Zeiten der Konzertsaalschließungen zu geben versucht". Für die porträtiert Christian Staas die Saxofonistin, eine Pionierin des Spiritual-Jazz-Revivials, deren Musik "nicht einlullt, sondern einen" hervorruft. Stefan Hentz ( NZZ ) und Hans-Jürgen Linke ( FR ) gratulierenzum 75. Geburtstag. 80 Jahre alt wird die Bossanova-Sängerin, dem Jörg Wunder imBesprochen werdenneues Song-Epos "Murder Most Foul" ( FR Welt , mehr dazu bereits hier ),' Album "We Are Sent Here by History" ( Pitchfork ) und neue Musikveröffentlichungen, darunter"Leonore" in einer Aufzeichnung desunter).In der Frankfurter Pop-Anthologie schreibt Alexander Müller über "Waiting Room" von