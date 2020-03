Sehnsuchtsort Berlin: "Unorthodox" (Netflix)

In derärgert sich Michael Wolffsohn über den-Vierteiler "Unorthodox", dem das gleichnamige, autobiografische Buch der aus einer ultraorthodoxen jüdischen Familie nach Berlin geflohenen Schriftstellerin zugrunde liegt. Die zugespitzte Darstellung einer kleinen Minderheit vermittle ein völlig falsches Bild von der Religion als ganzer, meint der Historiker : Das Publikum könne "fehlschließen, 'das Judentum' verdamme 'Fleischeslust'. So wird 'Aufklärung' in Fehlinformation verwandelt und 'das' Judentum. Ich zweifele keine Sekunde daran, dass Deborah Feldman all das wirklich erlebt hat und ähnliche Ungeheuerlichkeiten in anderen orthodoxen Gemeinschaften, jüdischen und nichtjüdischen, geschehen, aber hier wirdals vermeintlich allgemeine Normalität der Religiosität dargeboten." Eine filmkritische Perspektive nimmt Jenni Zylka in derein.Bei macht sich Rüdiger Suchsland Gedanken über die nun ausfallende, aber immerhin zu Teilen online stattfindende Grazer und generell über(auch das Kopenhagener Dokumentarfilmfestival findet derzeit komplett im Netz statt): Schön und gut, aber "führt das alles nicht dazu, alle normalen, analogen Festivals abzuschaffen? Langfristig alles zu virtualisieren? Das ist die Frage, was es überhaupt bewirkt, dass wir jetzt auf einmal durch Pandemie, Quarantäne, Ausnahmezustand, alles Mögliche online machen, was wir noch vor zwei Wochen im Traum nicht im Internet erledigt hätten."Was wir zum Beispiel dieser Tage im Internet erledigen, was vorher nur vor Ort denkbar war:. Die Berliner Kinemathek hat ihren bislang nur zahlenden Mitgliedern und nur online zugänglichen Kinosaal 3 für die Allgemeinheit geöffnet und stellt dort jede Woche ein wechselndes Filmprogramm vor. Die erste Lieferung hat Fabian Tietke für die durchgesehen . Unter anderem gibt es mit"Namibia Today" einen Kurzfilm über dieund die deutsche Kolonialgeschichte und mit"Aus westlichen Richtungen" einen dokumentarische Spurensuche in der: Das Onlineprogramm des Kinos ist "einer jener Glücksfälle in Zeiten von Corona. Schon in den ersten 14 Filmen klingt jene Mischung aus politischer Reflexion, filmischem Experiment und Internationalität an, für die das Arsenal in seinem Kinobetrieb steht. Formale Vielfalt und Internationalität sind über die Zeit noch ausbaufähig, doch schon das Angebot der ersten Woche macht."Weitere Artikel: Mely Kiyak verabschiedet sich aufschweren Herzens von der "", die nun nach 35 Jahren abgesetzt wird. Dirk Peitz liest fürden (spärlich aktualisierten) Twitterfeed von, der darin (mit spärlichen Informationen) von seinem Isolationsalltag mit einerberichtet. Im würdigt Benjamin Moldenhauer den Horrorkomödien-Regisseur, der im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Bert Rebhandl gratuliert in der FAZ dem Schauspielerzum 80. Geburtstag.Besprochen werdenundaufgezeigter Indiethriller "Blow the Man Down" ( SZ ) und die auf einem Buch vonbasierende Sky-Serie "ZeroZeroZero" ().