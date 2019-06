Zwischen "" und lernt Doris Meierhenrich in der"queeres Denken" beim Berliner Queer- Festival im Hebbel am Ufer, das viel tiefer greife "als nur in den Thementopf Sex und Gender": ", das heißt denbegreifen, das fortbestehende koloniale, weil alles kommerzialisierende Vormachtdenken im Umgang mit Mitarbeitern, Behinderten,, Armen, Alten, Schwachen aller Art. All das umkreisten die 26 Kurzmanifeste und entfalteten darin eine performative Buntheit - bekennend, selbstironisch, poetisch, tänzerisch, anklagend, witzig - die immer mehr kreative Lebenskraft ausströmte als Überformung."Für denhat sich Olivier Basciano mit dem brasilianischen Performance-Künstlervom getroffen , der Sao Paulo verließ, nachdemein Video vom dortigentwitterte, auf dem zu sehen ist, wie auf Castelloswird. Auch wenn sich Brasilien seit Bolsonaros Wahl im "" insbesondere gegen queere Künstler befinde und laut der Organisation Grupo Gay de Bahia in Brasilien allein in diesem Jahrund Trans-Personen getötet wurden, plant das Kollektiv weitere Performances: "Es geht darum, die soziale Struktur, unter der wir leben, zu untergraben und derentgegenzutreten.' 'Es geht nicht um links oder rechts', sagt Castello. 'Wir haben auch von links viel Kritik bekommen, sogar von Homosexuellen; Leuten, die uns sagten, dass das, was wir tun, zu viel sei und dass es Probleme verursachen werde. 'Trotz der Risiken wollen wir die Performances weiterführen, denn sie sind eine Möglichkeit zu zeigen, wer wir wirklich sind und worum es bei unserer Arbeit eigentlich geht.'"Weitere Artikel: Der Lübecker Theaterdirektorhat seinen Job vorzeitig gekündigt, weil er das- 2,5 Prozent faktische Budgetkürzung jedes Jahr und Bezahlung an der Nähe zur Armutsgrenze - satt hat, meldet Till Briegleb in derBesprochen werdenInszenierung von"Nabucco" am Opernhaus Zürich ( NZZ ), die Discounter-Perfomance "Collective Exhibition for a Single Body" im Tanzquartier Wien ( Standard ),Inszenierung der "Dreigroschenoper" am Theater Heidelberg ( nachtkritik ),Inszenierung "Shakespeare in Love" bei den Burgfestspielen Bad Vilbel ( FR ), das Impulse Theater Festival - auch für-Kritiker Martin Krumbholz sticht"All inclusive" hervor (unser Resümee ),Inszenierung vonOper "Guercoeur" am Theater Osnabrück () und zwei Uraufführungen des Choreografenfür das Ballett der Pariser Oper ().