war bislang der ganz große stoische Loner im Gegenwartspop, doch sein neues Album "Shepherd in a Sheepskin Vest" ist geradezu ein Manifest der Häuslichkeit, erklärt Jayson Greene auf- sogar um eine Monatsblutung geht es an einer Stelle. "Jede Note, wie spontan sie auch klingen mag, antwortet leicht und unmittelbar auf Callahans Stimme, die als zentrale Figur bestehen bleibt. 'I never thought I'd make it this far/Little old house, recent-model car/And I've got the woman of my dreams', singt er in dem Stück 'Certainty'. Und gerade so, als ließe ihn dieall dessen ein wenig erschauern, schlägt die Musik beim Wort 'Dreams' für einen Moment in zwei Mollakkorde um. Schließlich kann Zufriedenheit erschreckend fragil wirken, besonders wenn man sie gerade voll auskostet. 'True love is not magic, it is certainty/And what comes after certainty', fragt er sich. Eine Antwort bleibt er schuldig. Callahan schreibt über seine Zufriedenheit in derselben lebhaften, zärtlichen und elegischen Weise."Sehr viel Freude hat-Kritiker Martin Pfnür am gediegenen Popkonzept der Kölner Gruppe, die einst vom Post-Punk kam, dann in psychedelische Krautrock-Gewitter abgedriftet ist, um sich schließlich als experimentell-krautige Softpop-Band neu zu erfinden, die sich den Luxus gönnt, nur alle halbe Jahrzehnte ein Album herauszubringen, dafür aber im Studio extra lange daran zu feilen. Auch "Under Pressure" bietet wieder eine Wundertüte: "Von Spar führen mit der zweiteiligen Suite 'A Dream' vonüber strahlende Synthies hinüber in melancholische Disco-Gefilde; brechen zusammen mit der Stereolab-Sängerindas Immer-Weiter des Krautrock im luftig kreiselnden 'Extend The Song' auf vier Minuten herunter; oder gönnen sich im finalen Prog-Rock-Song 'Mont Ventoux' gegen Ende auch mal eine jaulende Classic-Rock-Gitarre im Van-Halen-Stil.." Aufsteht das Album in voller Länge:Zurück zumfordert der Geiger und Musikhochschullehrerim-Gespräch: "Dieist nicht da, um zu geigen, sondern um etwas zu sagen. Und dabei ist das Singen wichtig. Denn der Gesang ist das Ursprünglichste in Tönen. ... Der Gesang macht das ganze Gemüt aus und war schon da, bevor die Sprache sich in ihrer ganzen Komplexität entwickelt hatte. Und da müssen wir im Geigenspiel wieder hin, zu dieser Ursprünglichkeit,, aus der heraus sich erst wieder tonsprachlich arbeiten lässt."Weitere Artikel: Felix Michel hat für dieProben mit demin Zürich besucht , mit dem er' vierte Sinfonie aufführen will. Ueli Bernays listet in derzahlreiche Gründe dafür auf, warum es plausibel ist,nicht ausstehen zu können.Besprochen werdenfürgedrehter Dokumentarfilm "Rolling Thunder Revue" überTour im Jahr 1975 ( SZ bespricht die begleitende CD-Box), das neue-Album "Madame X" ( Standard Presse ),neues Album "Die a Legend" ( Pitchfork ), ein neues-Album ( Presse ), ein-Abend derunter Tagesspiegel ) undneues Album "Polymer", das beste der IDM-Meister seit vielen Jahren, sagt -Kritiker Bob Cluness. Wir hören rein: