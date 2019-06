"Ein bisschen pervers": Lobbycard zum Film "Jagd auf James A."





In einer Ausstellung im Museum of Modern Art in New York entdeckt -Kritikerin Nadja Sayej die Filmwerbematerialien des klassischen Hollywoodkinos als Fläche zum Spiel mit den Geschlechterklischees - eine Perspektive, zu der die Kuratoren Britanny Shaw und Ron Magliozzi explizit einladen. Zu sehen auf den alten Filmplakaten und Aushangbildern gibt es Männer, die Frauen spielen, Frauen, die Männer spielen, androgyne Figuren und durchschaubar codierte Fetischismen - etwa unverhohlene Homoerotismen in den Western-Lobbycards: "Auf einer, die einen Cowboy-Film anpries, steht: 'Ihre Gläser waren leer, ihre Waffen geladen.' ('Their glasses were empty, their guns were loaded.') 'Western sind die am meisten fetischisierten Filme überhaupt, da geht es viel ums Auspeitschen,', sagt Magliozzi. An anderer Stelle hängt ein Plakat für einen Warner-Bros.-Film namens 'Jagd auf James A.', das einen Mann mit nacktem Oberkörper zeigt, der von einer Gruppe Männern ausgepeitscht wird. 'Das ist eine sadomasochistische Szene,', meint Magliozzi. 'Es gibt eine Perversion in vielen von diesen Bildern.'"