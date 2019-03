Nickolas Muray: Frida in New York. 1946. Brooklyn Museum. Emily Winthrop Miles Fund. Nickolas Muray Photo Archives

Bisempfindet Sonja Zekri in derdie Ausstellung : Appearances Can Be Deceiving" im Brooklyn Museum, die größte Kahlo-Ausstellung in den USA seit zehn Jahren, die nur ein Dutzend Gemälde der mexikanischen Künstlerin, dafür aber umso mehr Accessoires, etwa Kahlos Lippenstifte, ihreoder ihrezeigt und Kahlo als Leidensgestalt für "" aufbereitet: "Wenn man im Brooklyn Museum die Luftlöcher in Bauchhöhe sieht und die tentakelartigen Modelle aus Stahl und Leder betrachtet, dann verliert sich das Dekorative, das Ästhetische. Dann rückt man Frida Kahlo auf eine so unmittelbare Weise auf den Leib, dass man sich fragt, ob sie das wirklich gutgeheißen hätte, ob sie, die ihre Schmerzen und ihre Verletzungen so häufig in den Mittelpunkt ihrer Kunst gestellt hatte, aber eben: ihrer Kunst, ob sie wirklich gewollt hätte, dass der Betrachter den, ihrer echten Versehrungen so hautnah sieht, ja, fast muss man sagen: erlebt.", im nigerianischen Kalaba geborener Kurator, von 2011 bis 2018 Chef des Münchner Hauses der Kunst, verantwortlich u.a. für die Documenta 11 und Leiter der Biennale in Venedig im Jahr 2015, ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Die Kritiker würdigen geschlossen Enwezors visionären,, der afrikanische Kunst jenseits der eurozentrischen Perspektive in den Fokus stellte. In der schreibt Harry Nutt: "Das sich gerade in jüngerer Zeit radikal verändernde Verhältnis von kulturellem Erbe undhat Okwui Enwezor theoretisch und praktisch vorbereitet wie kaum jemand sonst." Weitere Nachrufe in FR Weitere Artikel: "Fulminant" findet Almuth Spiegler in derdie Neuaufstellung der Wien-um-1900- Sammlung im Leopold-Museum unter Direktor: "Als kostbar funkelnde, ultimative Wien-um-1900-, in seiner Integration von Schiele- und Klimt-Ikonen, Wiener-Werkstätten-Kunsthandwerk, (jüdischer) bürgerlicher Kulturgeschichte die reine Kampfansage an Belvedere, MAK und Wien-Museum." Im zieht Michael Wurmitzer eine bittere Bilanz der Leitung von, der die Wiener Kunsthalle Ende März verlässt und trotz "fürstlicher" Subventionen klägliche Zahlen hinterlässt.Besprochen werden die Ausstellung - Von Lee Miller bis Anja Niedringhaus" im Düsseldorfer Kunstpalast () und die Ausstellung "Anna Winteler. Körperarbeit. Eine Retrospektive" im Kunsthaus Baselland ( NZZ ).