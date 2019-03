Auf erinnert die Schriftstellerinzum heutigen Frauentag daran, dass die DDR, wasanging, sehr viel weiter war als Westdeutschland. Auch heute noch wünschte sie sich mehr Mut im Kampf um gleiche Rechte. Zu tun gäbe es genug: "Wie kommt es, dass die Regierung seit Jahren keine vernünftige Lösung für denfindet, aber im Handumdrehen fünf Millionen für eine sinnlose Studie übergenehmigt? Wieso kann in Kommunen das Recht auf einen Kitaplatz missachtet werden? Wie können geflüchtete LQBTI besser gegen Gewalt in Unterkünften und vor Abschiebung geschützt werden? Wieso werden auf Binden und Tamponsberechnet, obwohl sich nicht verleugnen lässt, dass ein lebensnotwendiger Bedarf danach besteht, der sieben Prozent wie bei Hygieneprodukten rechtfertigt? Wieso dürfen Frauen nach wie vor nichtund sich auch nach der Gesetzesänderung des §219a nicht einmal barrierefrei darüber im Netz informieren? Wieso sind so viele Alleinerziehendeangewiesen?"In einem online nachgereichten-Text rollt Julia Encke mächtig mit den Augen bei der Lektüre vonundletzten Büchern, "Die Geschichte der Frau" und "Babel" , die von den Feuilletons im hohen Ton gefeiert werden und für den Leipziger Buchpreis nominiert sind. Blanke Bildungshuberei, allein für Feuilletonredakteure geschriebene Werke, meint Encke: "Platt sein, banal sein, eindeutig sein muss unter allen Umständen vermieden werden in diesen stattdessen, die die Kritik so liebt, weil sie anhand dieser Bücher ihre eigeneso schön vorführen kann. Sie sind voll auf der Höhe, was ein erhabener Effekt sein mag, aber eben nur ein Effekt. Eine äußerliche Wirkung, die nicht vermag, was Literatur im besten Fall doch eigentlich anrichtet: Wahrnehmung schärfen, verunsichern, existentiell erschüttern,."In der SZ rümpft Johan Schloemann die Nase über den, der in einem Aufruf "!" in der Sprache fordert. Die Unterzeichner wie Monika Maron, Wolfgang Schneider, Gerhard Stadelmaier, Reiner Kunze oder Katja Lange-Müller würden sich damit in "trübe Gesellschaft" begeben: "Manchen seiner Mitglieder mag die Pflege unserer Sprache ernsthaft am Herzen liegen, die für sich genommen nicht reaktionär ist, sondern. Aber mit Aufrufen gegen 'Gender-Unfug' begibt man sich keineswegs bloß in die Nähe der CDU-Vorsitzenden, die da 'das verkrampfteste Volk der Welt' am Werke sieht, sondern in den, die dieses Thema emotional instrumentalisiert." Intellektuelle in Sippenhaft: Bloß nichts kritisieren, was die Rechten auch kritisieren!Weitere Artikel: Ekkehard Kraft schildert in derden existenzbedrohenden Prozess, den der griechische Außenministergegen die Athen Review of Books führt, nachdem er dort 2010 in einem Leserbrief als fanatischer Stalinist bezeichnet wurde. In der erinnert Claudia Mäder an, der sich vor 200 Jahren massiv kriminell belastete, um seine Bücherlust zu stillen. Joseph Hanimann ( SZ ) und Helmut Mayer () schreiben Nachrufe auf den Literaturwissenschaftler Besprochen werden unter anderemauf Deutsch nachgereichtes Debüt "Deine kalten Hände" ( SZ ),' "Der Strom" ( Tagesspiegel ),St.-Pauli-Roman "Große Freiheit" ( Standard ),"Im Zustand stiller Auflösung" ( FR ) undnach 45 Jahren veröffentlichter Roman "Die zweite Frau" ( Zeit ).