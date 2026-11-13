Efeu - Die Kulturrundschau
Lektionen von Hochwohlgeborenen
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13.11.2026. Die FAZ erliegt in Metz der Prophetin unter den Proletariern, Seraphine Louis, die Blumen und Früchte von sehnender Intensität malte. Country lebt, freut sich die taz, die sich mit neuen Alben von Wynonna Judd und Miranda Lambert der nackten Wahrheit stellt. Die SZ schnuppert in Wolfsburg an kiloweise Nelken den Duft von Heimat. Zeit Online und der PEN Berlin kommentieren die Ermittlungen gegen Michel Houellebecq: "Eine Warnung vor Gewalt ist kein Aufruf zur Gewalt", erinnert PEN Berlin. Und der Perlentaucher dreht mit Francesco Sossai "Eine letzte Runde" durch ein verkatertes Italien.9punkt - Die Debattenrundschau vom 13.11.2026 finden Sie hier
Kunst
Siebzehn Jahre nach Martin Provosts Filmbiografie "Seraphine", der die Putzfrau und naive Malerin Séraphine Louis erstmals ins öffentliche Bewusstsein zurückholte, widmet das Centre Pompidou Metz der "Prophetin unter den Proletariern" eine große Werkschau, und die raubt dem FAZ-Kritiker Marc Zitzmann schier den Atem, nicht nur wegen der zum Teil zwei Meter hohen Tableaus: "1928 treibt Louis' Genie nach langem Knospen eine stupende Hochblüte, die nach vier Jahren im psychischen Zusammenbruch implodiert. Fast ausschließlich Blumen und Früchte in Kompositionen von sehnender Intensität und vibrierender Präsenz. Oft zwei oder gar drei horizontale Ebenen im Hintergrund. Häufig eine Verankerung am Bildboden: ein kurzer Stamm, im Fall des 'Lebensbaums' sichtbare Wurzeln, meist jedoch eine stilisierte Vase, die mitunter in Flammen zerfließt oder Pflanzentriebe hervorbringt. Dazu ein Gefühl von Flächigkeit (alle Blätter, Blüten, Früchte drehen dem Betrachter ihre 'gute' Seite zu, ohne einander zu überlappen) und zugleich ein Eindruck von Tiefe (erzielt durch Größenabstufungen sowie durch mindestens einen farblich abgehobenen Fond). Das Berauschendste indes: die Farbakkorde. Etwa Jadegrün, Kobaltblau, Gelborange, Magenta und Karminrot im 'Strauß in einer Vase'."
Schlicht "Tell me, where home is" heißt die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg und Till Briegleb (SZ), hat nichts dagegen, dass hier "erfrischend naiv" über "Heimat für alle" nachgedacht wird. Denn hier wird nie gejammert oder angeklagt, sondern das alltägliche Leben neu betrachtet, freut sich Briegleb: "Das mag in einer poetischen Kombination gelingen wie bei Kader Attia, der in einem roten Betonmischer nicht Zement mit Wasser und Kies verrührt, sondern kiloweise Nelken rotieren lässt, deren Duft für Menschen aus Afrika und Asien Heimweh wecken kann. Oder die sieben mal sieben Meter große Vitrine aus Sicherheitsglas, in der eine Million deutscher Reisepässe für syrische Flüchtlinge zum Block gestapelt sind: das vielschichtige Monument, das Alfredo Jaar inszeniert hat, macht physisch erlebbar, wie die unterschiedlichen Sicherheitsgefühle, die mit dem Dokument verbunden sind, bei Ankommenden und Anwesenden in einem Land gegensätzliche Gefühle auslösen".
Weitere Artikel: Ulf Meyer bewundert in der FAZ das von dem Architekten Nikken Sekkei entworfene neu eröffnete Museum der kaiserlichen Sammlungen auf dem Gelände des Kaiserpalastes in Tokio, das nun 6.000 Artefakte beherbergen wird. Eine Bronze-Skulptur von Hans Arp wurde auf der Kunstmesse Art Cologne gestohlen, meldet unter anderem die FR. Das Wiener Aktionismus-Museum, das aktuell wegen seiner Otto-Mühl-Ausstellung in der Kritik steht, stellt seinen Betrieb ein, meldet ebenfalls die FR. Für die Welt trifft sich Boris Pofalla mit dem Künstler Ibrahim Mahama, der mit seinen Arbeiten aus afrikanischen Jutesäcken oder deutsche Lokomotiven Ghanas Kolonialgeschichte mit dem Welthandel verbindet und dem die Pariser Fondation Cartier gerade eine Ausstellung widmet. Im Tagesspiegel porträtiert Birgit Rieger das Kollektiv "The Secret Handshake", dass in Washington D.C. satirische Statuen von Trump aufstellt.
Besprochen werden außerdem die Ausstellung "Barcelona moderna" in der Münchner Kunsthalle (Welt, mehr hier) und die und die Paris Photo (NZZ).
Literatur
Dass in Frankreich gegen Michel Houellebecq wegen "Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass und Gewalt" ermittelt wird, weil er sich in einem Interview auf die rechte Verschwörungserzählung vom "großen Austausch" bezog (unser Resümee), scheint hierzulande kaum jemanden zu interessieren. Kritisiert hat die Ermittlungen nur der PEN Berlin, der daran erinnert: "Eine Warnung vor Gewalt ist kein Aufruf zur Gewalt." Auch Katharina Teutsch meint auf Zeit online: "Aus rechtlicher Perspektive dürfte die Klage gegen Houellebecq kaum Aussicht auf Erfolg haben. Solange sie nicht dazu aufrufen, gegen muslimische Bürger zu agitieren, sollten seine Aussagen von der Meinungsfreiheit gedeckt sein." Interessanter scheint sie allerdings zu finden, dass Houellebecq schon wieder "im Auge des Orkans" steht, weil die Ermittlungen gegen ihn von Mélenchon wie Le Pen im Wahlkampf benutzt werden: "In Deutschland kommt die Polarisierung verglichen mit Frankreich immer ein paar Jahre später zum Vorschein. Houellebecq mag also ein unsympathischer Provokateur sein. Vielleicht ist er aber auch eine Art theatralisches Ein-Mann-Stück zur Lage der Nation."
Weiteres: In der FAZ stellt Jörg Später einige Bücher zum Verhältnis von Philosophie, Gesellschaft und Film vor.
Besprochen werden u.a. Ulrike Sterblichs Roman "Museum der Indizien" (FR), Clemens Luhmanns Buch über seinen Vater Niklas Luhmann (NZZ), Alexander Lernet-Holenias Roman "Der Graf Luna" (SZ), Andreas Kosserts "Elsas Welt" (FAZ), ein neues Harry-Potter-Hörbuch (Welt) und zwei bisher nur auf Englisch erschienene Bücher, Trevor Jacksons "The Insatiable Machine. How Capitalism Conquered the World" (FAZ) und Malcolm Gladwells "The American Way of Killing" über die Waffengewalt in den USA (Welt).
Weiteres: In der FAZ stellt Jörg Später einige Bücher zum Verhältnis von Philosophie, Gesellschaft und Film vor.
Besprochen werden u.a. Ulrike Sterblichs Roman "Museum der Indizien" (FR), Clemens Luhmanns Buch über seinen Vater Niklas Luhmann (NZZ), Alexander Lernet-Holenias Roman "Der Graf Luna" (SZ), Andreas Kosserts "Elsas Welt" (FAZ), ein neues Harry-Potter-Hörbuch (Welt) und zwei bisher nur auf Englisch erschienene Bücher, Trevor Jacksons "The Insatiable Machine. How Capitalism Conquered the World" (FAZ) und Malcolm Gladwells "The American Way of Killing" über die Waffengewalt in den USA (Welt).
Film
Jan Küveler erzählt in der Welt die Geschichte der von vier Zürchern in Berlin gegründeten höchst erfolgreichen Filmproduktion DCM: "Begonnen hat alles 2007, auf einem Flug von Berlin nach Zürich". Dario Suter, Jahrgang 1978, Betriebswirt aus St. Gallen, der gerade StudiVZ mit aufgebaut hatte, saß im Flieger neben einem jungen Mann im braunen Anzug. "Suter holte das Kunstmagazin Monopol hervor, was der Mann mit der Bemerkung quittierte, er habe sich immer gefragt, wer so etwas lese. 'Da dachte ich: Was für ein Vogel, mit dem muss ich reden', erinnert sich Suter. Der Vogel trug den spektakulären Namen Lancelot von Naso und entpuppte sich als Regisseur, der soeben sein Debüt vorbereitete: den Antikriegsfilm 'Waffenstillstand' über eine 24-stündige Feuerpause in Falludscha. Wie es der Zufall wollte, hatte Suter seine Diplomarbeit über Kriegsberichterstattung geschrieben, die Golfkriege von 1991 und 2003 im Vergleich. Bisher hatte er angenommen, der Text werde im Archiv der Unibibliothek verstauben. Die beiden tauschten, Drehbuch gegen Diplomarbeit. Als das Flugzeug landete, war in Suter die Idee gekeimt, den Film zu produzieren."
Perlentaucher Robert Wagner setzt sich gern in Francesco Sossais Film "Eine letzte Runde" mit zwei Säufern ins Auto, um durch ein verkatertes Italien zu reisen, in dem Verfall, Arbeitslosigkeit und Desillusion herrschen. Denn: "Statt Carlo und Doriano auf dem harten Boden der Realität aufschlagen zu lassen, wählt 'Eine letzte Runde' eine Art magischen Realismus. Das Immerweiter der Protagonisten bedingt ein heiteres Schweben, die Grenzen zwischen Traum und Realität verwischen. Endlos fahren sie durch die Gegend und erleben bescheidene, bittersüße Abenteuer, die nie in offensichtliche Fantastik abdriften. Am Ende ist nie mit Sicherheit zu sagen, ob sich all die zufälligen nächtlichen Treffen wirklich ereignet haben."
Weiteres: Katharina Böhm berichtet in der taz vom Afrikamera-Festival in Berlin. Besprochen werden der Weihnachtsfilm "Ebenezer" mit Johnny Depp (SZ, Tsp), Nicolas Winding Refns "Her Private Hell" (FAZ), Martin McDonaghs "Wild Horse Nine" (FR, NZZ) und "Die Ringe der Macht" bei Amazon Prime (Standard, Welt).
Perlentaucher Robert Wagner setzt sich gern in Francesco Sossais Film "Eine letzte Runde" mit zwei Säufern ins Auto, um durch ein verkatertes Italien zu reisen, in dem Verfall, Arbeitslosigkeit und Desillusion herrschen. Denn: "Statt Carlo und Doriano auf dem harten Boden der Realität aufschlagen zu lassen, wählt 'Eine letzte Runde' eine Art magischen Realismus. Das Immerweiter der Protagonisten bedingt ein heiteres Schweben, die Grenzen zwischen Traum und Realität verwischen. Endlos fahren sie durch die Gegend und erleben bescheidene, bittersüße Abenteuer, die nie in offensichtliche Fantastik abdriften. Am Ende ist nie mit Sicherheit zu sagen, ob sich all die zufälligen nächtlichen Treffen wirklich ereignet haben."
Weiteres: Katharina Böhm berichtet in der taz vom Afrikamera-Festival in Berlin. Besprochen werden der Weihnachtsfilm "Ebenezer" mit Johnny Depp (SZ, Tsp), Nicolas Winding Refns "Her Private Hell" (FAZ), Martin McDonaghs "Wild Horse Nine" (FR, NZZ) und "Die Ringe der Macht" bei Amazon Prime (Standard, Welt).
Bühne
Georg Kasch sendet der nachtkritik einem Theaterbrief aus Brasilien, in dem er versucht zu zeigen, wie sich Armut, Gewalt und bedrohte Menschenrechte im brasilianischen Theater niederschlagen: "Das Theater versucht, sich einmal mehr neu zu erfinden, mit kleineren Abenden zum Beispiel. Aber es braucht Geld, um die gröbsten Löcher zu stopfen. Bis dahin arbeiten viele Menschen ohne Bezahlung; Geld kommt durch die verhältnismäßig günstigen Tickets kaum rein. Am meisten hilft derzeit, dass das SESC alle zwei Jahre eine Produktion in Auftrag gibt. SESC (Serviço Social do Comércio) ist eine private Non-Profit-Organisation, die seit 1946 von verschiedenen Unternehmen finanziert wird. Längst ist sie zu einem zentralen Kulturförderer geworden. Mit ihren Zentren, die schon offene Räume boten, lange bevor die Diskussion um offene Foyers Deutschland erreichte, verbindet sie Kopf-, Herz- und Körperkultur; oft liegen hier Bibliothek, Medizin-Station, Workshop-Räume, Konzertsaal, Schwimmhalle, Theater, Fitnessräume Wand an Wand. Allein in São Paulo gibt es 35, bundesweit über 350, Tendenz steigend."
Besprochen werden die Performance "Membering" der Künstlerin Dragana Bulut in den Berliner Sophiensälen (taz) sowie Stücke von Lia Rodrigues und Marcos Morau beim Tanzfestival Rhein-Main (FR).
Besprochen werden die Performance "Membering" der Künstlerin Dragana Bulut in den Berliner Sophiensälen (taz) sowie Stücke von Lia Rodrigues und Marcos Morau beim Tanzfestival Rhein-Main (FR).
Musik
Country geht's großartig, obwohl Dolly Parton gestorben ist, versichert Oliver Tepel in der taz. Denn es gibt ja immer noch Wynonna Judd und Miranda Lambert. Judd, die seit 2016 keine Album mehr veröffentlicht hat, feiert ihr Comeback nach dem Tod ihrer Mutter und Mitmusikerin Diana mit "The Hard Truth", die nackte Wahrheit. "Der existenzialistische Albumtitel wird von einer einsamen Fiddle beim Prelude still in ein düsteres Spiritual geführt. Wynonna schreibt einen Brief an ihre Mutter, die sich 2022, am Vorabend der Aufnahme der Judds in die Country Music Hall of Fame in Nashville, das Leben nahm. Selbstverständlich sang Dolly Parton auf der Trauerfeier für Diana Judd. Die Sonne scheint in den zehn Songs auf dem Album ihrer Tochter Wynonna nur sporadisch. Doch in jedem Song erglüht eine erstaunliche Kraft, ein Wille." Was Miranda Lambert angeht, wundert sich Tepel, dass sie in Deutschland so wenig bekannt ist, obwohl "Crisco" bereits ihr zehntes Soloalbum ist. "Der Titel verrät, dass uns die Musik auf jenen schmalen Pfad schickt, auf dem einst Tanya Tucker, Tompall Glaser und nicht zuletzt Parton mit dem Signatursong 'Nine to Five' ihre Spuren hinterließen: Country trifft Disco." Tepel kann beide Alben wärmstens empfehlen: "Die Lebendigkeit beider Country-Werke rührt zutiefst an. Das sagt viel über unsere Zeit, in der Lektionen von Hochwohlgeborenen und moralinsaure Über-Ichs auf machtgebietende Bewunderung aus sind."
Wir hören rein bei Wynonna Judd:
und bei Miranda Lambert:
Weitere Artikel: Beate Scheder stellt in der taz den Münchner Künstler Michi Heinkel vor, dessen Elektromusik aus den 80ern zum größten Teil jetzt erst veröffentlicht wird. Harry Nutt gratuliert in der FR schon mal Wolf Biermann, der am Sonntag neunzig Jahre alt wird. Der Tagesspiegel stellt kurz ein paar Alben im Soundcheck vor. Und Jörg Wunder annonciert im Tagesspiegel Konzerte von Kelsey Lu, Ash, Digitalism, Tove Lo, Voodoo Jürgens und Jessie Ware, die alle nächste Woche in Berlin spielen.
Besprochen werden ein Konzert von Bob Dylan in der Wiener Stadthalle (Standard), ein Mahler-Konzert in der Tonhalle Zürich mit Paavo Järvi (NZZ) und das Album "Carnaval De Luz", mit dem U2 ihren Fünfzigsten feiern (Standard, NZZ, Zeit online).
Wir hören rein bei Wynonna Judd:
und bei Miranda Lambert:
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Besprochen werden ein Konzert von Bob Dylan in der Wiener Stadthalle (Standard), ein Mahler-Konzert in der Tonhalle Zürich mit Paavo Järvi (NZZ) und das Album "Carnaval De Luz", mit dem U2 ihren Fünfzigsten feiern (Standard, NZZ, Zeit online).
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