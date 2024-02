Ideen

Die Zeit der Geheimbündelei ist vorbei. in ihren neuesten Schriften tritt die extreme Rechte offen und aggressiv an, beobachtet Mariam Lau in der Zeit. An zwei Büchern exemplifiziert sie diese These, "Regime Change von Rechts" vom Identitären Martin Sellner, und "Politik von rechts" des Europa-Spitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah: Dem Katholiken Krah gehe "es nicht mehr nur um das behutsame Bewahren, das Abfedern der Wucht des Fortschritts, wie es Konservative in der Union wollen. 'Es geht um eine organische Ordnung auf Basis dessen, was sich aus Natur, Tradition und Kultur ergibt.' Nicht das 'formal korrekte Verfahren' ist für Krah die Legitimationsquelle staatlicher Entscheidungen, nicht eine 'veränderbare' (und daher schwache) Verfassung, sondern der Staat als kollektive Ordnung, die 'nicht permanent neu ausgehandelt' werden müsse. Gegenüber der Verfassungswirklichkeit der Bundesrepublik mit ihrer Wertschätzung des Individuums ist das kein 'Zurück zu'. Es ist eine Revolution, ein kompletter Systemwechsel, in der Tat ein 'anderes Deutschland'.



Das Völkische steht dabei in einer Kontinuität seit dem 19. Jahrhundert und ist als eine Gegenreaktion zu den Zumutungen der Moderne zu verstehen, sagt der Historiker Michael Wildt im Gespräch mit Christian Staas und Carlotta Wald ebenfalls in der Zeit: "Die aggressiv gestellte Frage, welche Minderheiten zu 'uns' gehören und welche nicht, ist stets Ausdruck eines Krisengefühls. Im späten 19. Jahrhundert wandelten sich die Lebensumstände rasant: das neue Tempo von Verkehr und Kommunikation, die boomenden Großstädte, sich verschärfende soziale Konflikte, der technologische Fortschritt, der altehrbare Berufe abwertete. Ähnlich wie heute erlebten viele Menschen die beschleunigte Modernisierung als überfordernd."



So wie die postkoloniale Fraktion gleich nach dem lustigen Morden vom 7. Oktober "Kontextualisierung" forderte, erläutern nun die Postkolonialisten Amos Goldberg und Alon Confino bei geschichtedergegenwart.ch, dass die auf propalästinensischen Demos skandierte Parole "From the River to the Sea" "nicht per se" antisemitisch sei: Hier sei "viel Raum für Interpretationen". "Dieser Slogan wird seit Jahren von vielen, auch jüdischen Menschen, bei Demonstrationen und Kundgebungen auf der ganzen Welt gerufen. Er spiegelt die Tatsache wider, dass aus palästinensischer Sicht das besetzte Heimatland nicht nur die Westbank und der Gazastreifen sind, sondern das gesamte Mandatsgebiet Palästina, aber er sagt nichts über die politische Art und Weise, wie dieses Heimatland befreit werden soll."