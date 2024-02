Kalibriert den Blick auf die Politik neu: "Green Border" von Agnieszka Holland

Für diespricht Matthias Krupa mit der Regisseurinüber ihr in den vergangenen Monaten im damals noch nationalkonservativ regiertenkontrovers diskutiertes Flüchtlingsdrama "Green Border". Der Film erzählt von illegalen Pushbacks polnischer Grenzbeamte von syrischen Flüchtlingen, die von Lukaschenko nach Belarus geflogen und dann gezielt an der EU-Außengrenze abgesetzt werden. Gedreht hat die polnische Autorenfilmerin bewusst ohne Filmförderung und Anträge, um den Film unbemerkt im Schatten produzieren zu können, auch wenn die Dreharbeiten vom Kriegsbeginn in der Ukraine überschattet waren: "Der Krieg war so groß, er kam für viele so überraschend, obwohl er nicht wirklich überraschend war - warum sollte man sich noch für die Geschichte von einigen Geflüchteten in einer obskuren Ecke Europas interessieren? Aber dann habe ich verstanden, dass es sich im Grunde genommen umhandelt. An der Grenze zu Belarus und beim Angriff auf die Ukraine, in beiden Fällen geht es um die. Putins Plan, der große geopolitische Hintergrund, ist die Frage: Wie kann man? Für einen Diktator sind Flüchtlinge, ein Krieg ist viel teurer."-Kritiker Bert Rebhandl ist nach diesem Film fix und fertig : "Es ist kaum vorstellbar, dass Menschen diesen Film ruhigen Bluts verlassen. Man kann nicht anders als. Was aber vor allem aus 'Green Border' zu lernen wäre:beginnt nicht auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer oder bei Hilfsaktionen in polnischen Wäldern, sondern bei jedem Behördengang, mit jedem Facebook-Post, in jedem Moment von Gesellschaft. Würden Sie jemandem Ihr Auto leihen, wenn diese Person damit der Grenzpolizei ein Schnippchen schlagen wollte? Agnieszka Holland." Für die bespricht Daniel Kothenschulte den Film.Außerdem: Ueli Bernays sieht für diedie in Russland und in der Ukraine gleichermaßen erfolgreiche Serie "Slovo Patzana" über. Kracauer-Stipendiat Leo Geisler gibt imeinen Ausblick auf seine Artikelserie, in der er sich im kommenden Jahr mitauseinandersetzen will: Ihm geht es dabei um den "Übergang von Disziplin zur Kontrolle". Fabian Tietke empfiehlt imdie Reihe "Jeonju Digital Project" im Berliner Kino Arsenal . Philipp Bovermann erzählt in dervon seinem Treffen mit Austropop-Bohemian, der aktuell in der (in FR und taz besprochenen) Komödie "Rickerl" im Kino zu sehen ist. Jan Brachmann gratuliert in derder Schauspielerinzum 80. Geburtstag.Besprochen werdenAussteigerfilm "Eine Million Minuten" ( Perlentaucher ), die DVD-Ausgabe vonDokumentarfilm "Acasa" über eine Roma-Familie ( taz ),Actionkomödie "Argylle" ( Tsp ),Tragikomödie "A Great Place to Call Home" ( Standard ),Buch "in Berlin" ( Tsp ), die vonproduzierte Serie "Masters of the Air" (für die SZ online nachgereicht vom TA ), die-Serie "Griselda" ( Welt , mehr dazu bereits hier ), der auf gezeigte französische Sechsteiler "Hafen ohne Gnade" ( FAZ ), die-Serie "Mr. & Mrs. Smith" ( Presse ), die auf bereits sehr erfolgreiche , nun noch einmal im TV ausgestrahlte-Doku "NS-Ärzte: Ihre Verbrechen, ihre Karrieren" ( taz ) und"Die Theorie von allem", der nun auch in der Schweiz startet ( NZZ ). Außerdem informiert das-Filmteam, welche FIlme sich diese Woche lohnen und welche nicht. Und hier der Überblick mit allen-Kritiken in dieser Woche.