Im Interview mit der taz warnt der Architekturkritiker Philipp Oswalt vor rechtsextremen und identitären Einflüssen bei großen Städtebauten wie dem Humbolt Forum in Berlin oder der Garnisonkirche in Potsdam. "Als Frankfurter muss ich lachen, wenn mir das Berliner Schloss als Nationalsymbol verkauft werden soll. Der Frankfurter Bürgermeister hat sich umgebracht, als die Stadt von den Preußen besetzt wurde. ... Tatsächlich ist die Stiftung Humboldt Forum sehr um political correctness bemüht. Das Problem ist, dass das nicht funktioniert. Die Erscheinung des Gebäudes von außen wird getrennt wahrgenommen von der Programmierung im Inneren. In Potsdam stören die Pläne zur Bespielung im Inneren die Identifikation der Rechtsextremen mit diesem Bauwerk überhaupt nicht. Dabei wäre es gar nicht so schwierig, da den Stecker zu ziehen". Zum Beispiel durch die "Rettung des Rechenzentrums. Und der Verzicht auf die Haube und den militärischen Bauschmuck. Die Koexistenz von Rechenzentrum und nur zum Teil wiederaufgebautem Kirchturm wäre eine interessante Lösung, weil sie deutsche Geschichte sichtbar macht. Noch ist das auch nicht entschieden, gerade gibt es eine Pattsituation. Aber natürlich gibt es bei dieser Unvollständigkeit immer das Problem, dass sie vervollständigt werden kann."

Deutsche Menschenrechtler haben beim Generalbundesanwalt in Karlsruheerstattet. Völkerrechtlich ist es eine Besatzung, was da im syrischen Afrin stattfindet, erklärt im Interview mit derder Strafrechtsexperte Patrick Kroker. Die ursprüngliche Bevölkerung - zumeist Kurden und Jesiden - wird vertrieben, dafür "geflüchtete Araber und auch Turkmenen aus anderen Teilen Syriens oder aus der Türkei nach Afrin verfrachtet", so Kroker. ", Folter, Vergewaltigungen, sexuelle Versklavung, Plünderungen und anderes. Wichtig ist, dass diese Verbrechen systematisch gegen die Zivilbevölkerung verübt wurden und werden, um diese zu vertreiben. ... Der politische Islam ist präsent, aber nicht dominant. Es geht nicht in erster Linie um Ideologie. Oft steht dieim Vordergrund. Auf perfide Art und Weise werden Einkommensquellen wie Lösegeld erschlossen. Gleichzeitig werden Kurdinnen und Jesidinnen häufig als 'Ungläubige' beschimpft. Es ist also ein Aspekt unter mehreren. Das übergeordnete Ziel ist das der Türkei, die."

Die Gemeinschaft zwischen der Russisch-Orthodoxen Kirche in Moskau und der Christlich-Orthodoxen in Konstantinopel, die in der Hierarchie über Moskau steht, erklärte Moskau für aufgehoben, nachdem Konstantinopel der ukrainischen Kirchegewährte, schreibt der Historikerin der. Zum härtesten Mittel, der Exkommunikation, wollen aber beide Kirchen nicht greifen. "Die nicht involvierten anderen orthodoxen Kirchen haben bisher jeden Positionsbezug in dem Konflikt vermieden. Selbst jene,, wie das Patriarchat von Antiochia (mit Sitz in Damaskus) und die serbische Kirche, (...). Deutlich geworden ist aber in jedem Fall, dass sich zwei Modelle für die orthodoxe Kirche gegenüberstehen: Moskausmit seiner Vorliebe für ein autoritäres System in engem Schulterschluss mit der Staatsmacht. Auf der anderen Seite das Ökumenische Patriarchat, fernab jeder politischen Macht, das der modernen westlichen Welt und der liberalen Demokratie nicht feindselig gegenübersteht und sich dennicht verschließt."

Die Hamas eröffnete nach ihrem Angriff auf Israel direkt eine zweite Front: Sie startete den "Krieg der Likes" auf Social Media, erklären der Politikwissenschaftler Peter W.Singer und der Politikberater Emerson T.Brooking in der NZZ. Israel reagiert darauf mit der strategischen Zerstörung von Funkmasten, unterliege in diesem Krieg aber aktuell. "Verglichen mit der Hamas hat Israel schlechtere Karten im 'Krieg der Likes'. Allen Beteiligten ist klar, dass die Terrororganisation eine konventionelle militärische Konfrontation verliert - diesen Fakt hervorzuheben, bringt Israel keinerlei Vorteile. Das Land versucht stattdessen, die barbarischen Greueltaten der Hamas in Erinnerung zu halten. Da deren Kämpfer einen Großteil der Bilder und Videos jedoch selbst aufgenommen und hochgeladen haben, verbreiten beide Seiten gewissermaßen dasselbe Material."



Israel wurde vom Internationalen Gerichtshof nicht verurteilt und trotzdem wirkt es so, als wäre Israel schuldig gesprochen worden, schreibt Christine Kensche in der Welt. Dabei profitiere die Hamas davon kein Staat zu sein und die Menschrechtskonvention nie unterzeichnet zu haben. "Israel hat das. Und deswegen steht nun ausgerechnet das Volk, wegen dessen Vernichtung die Genozid-Konvention überhaupt geschaffen wurde (geschrieben übrigens von einem Juden) vor Gericht. Die Richter können feststellen, dass die Menschen in Gaza hungern. Dass die medizinische Versorgung schlecht ist und ja, sehr viele Unschuldige sterben. Es kann nicht feststellen, wie Israel eine Terrororganisation bekämpfen soll, die Essen und Benzin von ihren eigenen Bürgern stiehlt. (...) Und so trägt dieser Richterspruch dazu bei, dass Israel in der öffentlichen Wahrnehmung einmal mehr als der alleinig Schuldige an diesem Krieg dasteht."