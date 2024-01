In "Die Ausstattung der Welt" stehen ausnahmsweise mal die Dinge im Vordergrund

Witzig und verpeilt: "The Woddafucka Thing"

Susanne Weirichs und Robert Bramkamps Dokumentarfilm "Die Ausstattung der Welt" versenkt sich in drei Archiven in dieund des Filmfundus. Sie alle "befinden sich in einem ständigen Prozess des Archivierens, Auszeichnens, Dokumentierens, und diese Prozesse haben ihre Geschichten", schreibt Georg Seeßlen in der. "In rhythmischer Wiederkehr zeigen Filmausschnitte, was aus den Sachen werden kann, wenn sie aus ihrem Schlaf im Fundus erwachen. Die Geschichten der Sachen werden in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in ihre einzige Zukunft, nämlich im Film, hineinerzählt. ... Es ist eine, mit wenigen, aber genau gewählten Dingen eine Geschichte zu erzählen. Insofern kann man 'Die Ausstattung der Welt' auch als Forderung verstehen, achtsamer, bewusster mit den Dingen im Film umzugehen. Die Vergrößerung des Sichtraumes durch neue Techniken zwingt dazu, ihn mit lauter Sachen zu füllen. Wie gut ein Film ist, kann man auch daran sehen, wie vielund Interesse alle Beteiligten (einschließlich der Schauspieler) den Sachen entgegenbringen." Der "Hintergrund wird Vordergrund", ruft Kerstin Decker imüber diesen "schönen, aufmerksamen Film", der die unauffälligsten Elemente eines Kinofilms in den Rang vonerhebt: "Die Dinge treten immer wieder unvermittelt in Aktion, in kurzen, gut montierten Filmsequenzen - von 'Kolberg' bis 'Gundermann' - und wir haben nun gar kein Auge mehr für die Schauspieler, sondern nur mehr für eine kleine Fahne, ein Telefon, eine Karaffe oder was wir sonst gewöhnlich übersehen."Tim Caspar Boehme freut sich in der taz überKreuzberger Indie-Ganovenfilm "The Woddafucka Thing": Der Film "ist eine schnörkellose Komödie, in gestochenem Schwarzweiß gefilmt undüber sechs Jahre hinweg entstanden. Der Film leistet vieles von dem, was üppig geförderte Filme in Deutschland oft vermissen lassen. Er hat, das ist schon ein großes Verdienst für sich, einen, der weder bemüht-verkrampft noch dämlich-steril daherkommt. ... Übermäßig streng erzählt ist das alles nicht unbedingt, Vallero mag es lieber. Was eine ungezwungene Form ergibt für ernsthafte Fragen, die er auf diese Weise angeht. Begonnen mit Dingen wie Gentrifizierung, die sich in Gestalt von Mietwucherern manifestiert, bis hin zu alltäglichem Rassismus."Weitere Artikel: Jörg Taszman fasst für den Filmdienst die heftige Diskussion in Polen umFlüchtlingsdrama "Green Border" zusammen, das jetzt auch bei uns anläuft. Besprochen werden"The Holdovers" ( Jungle World Standard , unsere Kritik ), das Porträt "Ich habe Auschwitz überlebt - Die Zeitzeugin Eva Umlauf" ( FAZ ),Horrorfilm "Home Sweet Home" () sowieundMusicalneuverfilmung von "Mean Girls" ( NZZ ).