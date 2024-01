Der russische Autorspricht in einem Interview mit der, das dieübernommen hat, über Russlands Krieg gegen die Ukraine, das Schweigen, das die russische Gesellschaft so gut gelernt hat, und ihre: "Die Gesellschaften in den westlichen Demokratien haben sich seit langem von einem Stammesdenken verabschiedet, bei dem das Wohl des Bürgers der Gemeinschaft untergeordnet wird, und einem modernen Denken zugewandt, bei dem das Wohl des Einzelnen zählt. In Russland leben die Menschen in dem Glauben, dass sie eine Insel sind, umgeben von einem Ozean von Kannibalen. Alle sind gegen uns undkann uns retten. ... Der Sklave ist stolz auf den Reichtum und die Größe seines Herrn. Am meisten fürchtet er den. Denn erst der freie Mensch macht ihm seine Stellung bewusst. Hinzu kommt das sogenannte Stockholm-Syndrom. Eine Person, die ihrem Verfolger völlig ausgeliefert ist, idealisiert ihn, bewundert ihn, verliebt sich in ihn. Und so ist es auch in Russland. Die Abhängigkeit von der Macht ist so stark, dass man von klein auf lernt: Die, etwas Göttliches. Und gegen die Gottheit tritt man nicht an. Aber in ihrem Namen, zur Verteidigung ihrer 'Werte', kann man in die Schlacht ziehen. Um deine Familie vor den Faschisten zu schützen und ein Held zu werden. Indem du in den Krieg ziehst, hörst du auf, ein Sklave zu sein, du."Eine erstaunliche Nähe derunter Carles Puigdemont zubelegen Berichte eines Rechercheverbunds. Der Bericht, an dem derbeteiligt ist, findet sich bei. Er beruht auf Ermittlungen eines Staatsanwalts, der Chat-Protokolle des ehemaligen katalanischen Ministerpräsidenten ausgewertet hat. Sein Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens hatte Spanien 2017 in eine seiner tiefsten Krisen gestürzt - Puigdemont ist danach nach Belgien "geflohen". Unter anderem wollten die Separatisten eineverhindern, die die Abhängigkeit Spaniens von Putin verringert hätte und erhofften sich dafür Milliarden von Putin. "Der Bericht des Ermittlungsrichters könnte denin Bedrängnis bringen. Denn der Sozialist Pedro Sánchez hat sich seine Wiederwahl im vergangenen November teuer erkauft - für die Unterstützung der Separatisten versprach er eine Amnestie.soll im Parlament darüber abgestimmt werden."So begrüßenswert die jüngste demokratische Aufwallung gegen die rassistischenist - sie hat erhebliche Wahrnehmungslücken, findet Richard Herzinger in seinem Blog. Vor allem wird in der Bewegung so gut wie gar nicht thematisiert, dass die AfD alshandelt, der der eigentliche Pate des Rechtsextremismus in Europa ist. "Die Auslassung diesesdurch die aktuelle Demokratiebewegung führt dazu, dass ihr Gesicht in wesentlichen Zügen von Kräften wie der Partei Die Linke und der linksradikalen 'Antifa' geprägt werden kann, deren Loyalität zur demokratischen Welt ihrerseits mehr als fraglich ist. Während letztere 'Faschismus' im Kern mit dem westlichen Kapitalismus gleichsetzt und die liberale Demokratie für ein bloßes Instrument 'bürgerlicher Klassenherrschaft' hält, akzeptiert erstere zwar offiziell die Regeln der rechtsstaatlichen Demokratie. Tatsächlich aber lehnt die Linkspartei, nicht anders als die AfD, dieund insbesondere seine Verankerung im westlichen Verteidigungsbündnis ab und pflegt überdies ein zumindest zwiespältiges Verhältnis zu autoritären Regimes weltweit."Claudia Schwarz geht in derdagegen vor allem die Selbstzufriedenheit vieler Anti-AfD-Demonstranten auf die Nerven. Und das nicht nur wegen der Vergleiche mit Weimar. "Dazu passt, dass beim selbstbelohnenden Engagement für die Demokratie längstwie 'Zionismus = Rassismus' unbehelligt am Sonntagsspaziergang 'für die Demokratie' mitlaufen. Die deutsche Gesellschaft klopft sich, statt über das Eigentliche zu sprechen. Beispielsweise über die Frage, wie es den in Deutschland lebenden Juden geht in diesen Tagen."Die rechtspopulistische Regierung Polens hatte eines derder Welt erlassen. Donald Tusk macht nun sein Wahlversprechen wahr und bringtein, freut sich Hella Camargo bei: "Legale, sichere Abtreibungen sollenmöglich sein. Zudem sollen Menschen ab 15 Jahren rezeptfreien Zugang zu Notfallkontrazeptiva, auch bekannt als die '', erhalten. Damit macht Tusk eines seiner Wahlversprechen aus dem Wahlkampf im Jahr 2023 wahr. Bereits da hatte er angekündigt, die restriktive Gesetzgebung zum Abtreibungsverbot zu ändern."