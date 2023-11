Karin Pfammatter in "Liebes Aschloch" © Gina Folly

Mit "glühenden Wangen" verlässt -Kritikerin Leonie C. Wagner' Inszenierung von Virginie Despentes Roman "Liebes Arschloch" am Schauspielhaus Zürich . Ross inszeniert den Roman als Kammerspiel, in dessen Verlauf die alternde Schauspielerin Rebecca und der Schriftsteller Oscar sich gegenseitig ihre. Zunächst beschimpfen sich die beiden aufs Übelste, doch der Kontakt wird bald: "Als die anfängliche Lesung sich zu einem Kammerspiel entwickelt, wird auf der Bühne plötzlich viel an- und ausgezogen: Rebecca und Oscar beginnen sich zu verwandeln, sich in immer neuen Kostümen (von Zane Pihlström), in immer neuen Facetten voreinander zu zeigen. Und sich wieder zu verstecken. Die Kostüme stehen auch für die Rollen, die hier verhandelt werden. Rebecca gürtet sich den idealen Frauenoberkörper um: flacher Bauch und volle Brust. Oscar hampelt wie eine Marionette in einem riesigen Jackett mit breiten Schultern, Waschbrettbauch und Penis umher. (...) Karin Pfammatters Rebecca strotzt vor Energie., rennt im Kreis, tanzt, singt, schreit." FürValeria Heintges blieb der Abend hingegen recht "papieren".Lotte Thaler schmilzt in derdahin vorPerformance des "Werther" inInszenierung vonOper. Wer könnte diesem Mann widerstehen, ruft sie hingerissen. Und auch der Gesang lässt nichts zu Wünschen übrig am Festspielhaus Baden-Baden : "Sogar in den hochdramatischen Passagen im zweiten und dritten Akt verliert seine Stimme weder an Leichtigkeit noch goldenem Schmelz. Tetelman schöpft seine heroischen Spitzentöne vielmehr aus einem ungeahnten Kraftreservoir und lässt sie lange über dem Balthasar-Neumann-Orchester leuchten, als wäre."Weiteres: Im berichtet Uwe Friedrich vom Donizetti Opera Festival in Bergamo. Besprochen werdenAdaption von Erich Kästners Großstadtroman "Fabian oder: Der Gang vor die Hunde" im Volkstheater München (),Inszenierung von Marcel Luxingers Fassung von "Wilhelm Tell" (),Inszenierung von Arthur Sullivans Oper "Die Piraten von Penzance" am Staatstheater Mainz (),Inszenierung "Frau Schmidt und das Kind aus Charkiw" an den Münchner Kammerspielen (),Inszenierung von "Death Drive - Everything everyone ever did" an der Volkbühne (), in eine DoppelbesprechungBallett "Peer Gynt" am Staatstheater München undInzenierung von Angelin Preljocajs Ballett "Le Parc" an der Bayerischen Staatsoper ().