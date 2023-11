2014, Umbrella-Movement, Hongkong Protestcamp im Mong-Kok-Distrikt Foto: © Vicky Chan, 6. November 2014

Eine spannende und aktuelle Ausstellung sieht -Kritiker Andres Herzog im Deutschen Architekturmuseums (DAM): Die Schau "Protest/Architektur" befasst sich mit der: "Es geht in erster Linie um das, nicht um die politischen Inhalte der Proteste. Also nicht ums Klima, sondern um den Klebstoff, mit dem sich die Aktivisten auf der Strasse befestigen." Von der Julirevolution 1830 über die Blockaden der Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland sieht Herzog die unterschiedlichsten (Bau)formen des Protestes, dabei sind es oft die alltäglichsten Dinge, die große Wirkung entfalten: "Oft werden einfache Gegenstände zum Symbol einer Protestaktion. Etwa die, mit denen sich die Demonstranten in Hongkong vor den Überwachungskameras schützten. In Wien wurde ein pyramidenförmiges Gebäude zum ikonischen Zeichen der Bewegung, die ein Auengebiet vor der Zerstörung durch einen Autobahnzubringer retten will. Die wiedererkennbare Geometrie macht die Architektur zum idealen Träger der Protestbotschaft."Die Architekturbiennale in Venedig legt ihren Fokus dieses Jahr auf afrikanische Länder: Wird auch Zeit, meint -Kritiker Hubertus Adam. Allerdings wurden sowohl Beginn und Ende der Biennale vonüberschattet, wie Adam schildert: Zuerst waren da die Missbrauchsvorwürfe gegen den Architekten(der daraufhin einen Teil seiner Mandate niederlegte). Jetzt wird bekannt, dass der französische Architekturkritiker, der auch an der Ausstellung teilnimmt, das Massaker der Hamas vom 7. Oktober in einem Facebook-Post verteidigte. Auch hier sieht man wieder, so Adam: "Antisemitismus ist nicht nur im postkolonialen Diskurs von- man denke an die Documenta-Macher des vergangenen Jahrs in Kassel -, sondern auch in akademischen und kulturellen Milieus der westlichen Welt ein nicht zu unterschätzendes Problem." Der Kritiker versucht sich aber trotz allem auf die Ausstellung zu konzentrieren und sieht tolle Beiträge: "Derwurde in diesem Jahr an einen Beitrag der nichtwestlichen Welt verliehen. Das überrascht kaum. Mit einer eindrücklichen Installation - der Boden des von Carlo Scarpa entworfenen Länderpavillons ist mit Erde bedeckt - dekonstruiertdas Narrativ, dass die synthetische Hauptstadt Brasilia im Niemandsland gebaut worden sei. Vielmehr wurde nämlich die indigene Bevölkerung vertrieben - '', so der Titel der Schau, erinnert daran."