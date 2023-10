Stylish, persönlich und hoffentlich ein Kassenerfolg: Luc Bessons "Dogman"

In seinem Blog denkt der Regisseurdarüber nach, mit welchen Strategien sich Filmemacher in Deutschland gegen denstellen könnten: "Vielleicht muss man die Eintrübung des politischen Klimas, die Verschiebung des Meinungskorridors nach rechts, zuerst als Imperativ verstehen,auszureizen. Als Aufforderung, Filme zu machen, die sosind, dass eine Auseinandersetzung unausweichlich ist. ... Aber kann man hoffen zu wirken, wenn man kein breites Publikum erreicht? Ein 'engagiertes' Kino zu machen, das sich in einem konkreten Sinne als politisch versteht, aber in seinen Mitteln populär ist, wäre eine andere Möglichkeit. ... Welchen Weg man auch immer einschlägt: Ich glaube, wir sind gefordert, uns. Mit allem, was wir haben."Auf vermisst Rüdiger Suchsland derweil die Stimmen deraus der deutschen Filmszene: Hören möchte er "keine wohlfeile Empörung, aber erkennbare, glaubhafte Erschütterung und." Auch auf Hochhäuslers Blog-Eintrag kommt er zu sprechen, dem er rein der Sache nach zwar Recht gibt: "Wir müssen vielleicht aber, bevor irgendeiner einen guten Film 'für die Demokratie' und 'gegen die neuen Nazis' macht, gegen den schwindenden finanziellen und gesellschaftlichen Spielraum für die Kultur kämpfen und agitieren. ... Noch wichtiger aber ist die deutliche Solidarität mit Israel und, wie sie in und um Berlin so beliebt sind."Jochen Werner hat viel Freude an"Dogman", der alles mögliche sein will, vor allem ein, aber bitte kein Franchise. Es geht darum, wie die Finanzierung eines Hundeheims sich zu einem waschechten Thriller auswächst - und das mitunter auch mit Motiven aus dem Queer Cinema. "Gerade dieser mitunter etwas bizarre Mix aus Stimmungslagen und Handlungssträngen sorgt dafür, dass 'Dogman' auf schöne Weise aus der Zeit gefallen wirkt. Man ist es nicht mehr gewohnt, dass Genrefilme sich mit derart, einem durchaus düster-zynischen Grundtonfall zum Trotz, ausgiebige Exkursionen in queere Melancholie odererlauben. ... Umso schöner wäre es, wenn einem, so persönlichen wie stylishenwie diesem einmal wieder ein Erfolg an der Kinokasse beschert wäre." Weitere Besprechungen in Artechock FR und Tagesspiegel Weitere Artikel: Die ""-Rufe, die inin den letzten Jahren vereinzelt zu hören waren, sind angesichts der aktuellen Lage in Israel verstummt, beobachtet Andreas Busche im. In der spricht Jan Opielka mitüber ihr in Polens schwer angefeindetes Flüchtlingsdrama "Grüne Grenze". Axel Timo Purr stellt fürFilme und Serien jüngerer Zeit auszusammen. Eckhard Haschen wirft füreinen Blick auf die spanisch- und portugiesischsprachigen Filme beim. Luca Schepers resümiert aufeine Frankfurter Filmreihe überaus Hollywods. Bidhan Rebeiro fasst aufdas Filmfestival inzusammen. Andrey Arnold gibt in der-Tipps. Joachim Hentschel porträtiert in derden Schauspieler. Matthias Lerf wiederum porträtiert imdie SchauspielerinBesprochen werden eine Ausstellung überin New York ( ZeitOnline ),Dokumentarfilm "Youth (Spring)" über, der bislang allerdings nur in Frankreich einen Kinostart hat ( Perlentaucher ),' 3D-Porträtfilm "Anselm - Das Rauschen der Zeit" ( FR Artechock , mehr dazu hier ),"Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" ( Presse ),Amazonserie "Nackt über Berlin" ( taz ),Neuverfilmung von"Das fliegende Klassenzimmer" ( Standard Artechock ) und"Heaven Can Wait" ( Artechock ). Außerdem hier der Überblick zu allen-Kritiken der laufenden Woche.