Bild: Édouard Vuillard: "Frau im Profil mit grünem Hut", um 1891. Foto: Jean-Marc Anglès / RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)

Bild: Alice Springs, Helmut as a nun, Advertisement for Jean-Louis David, Paris 1970s, © Helmut Newton Foundation

Die Sujets schienen meist gewöhnlich, formal warenBilder umso "kühner", erkennt Angelika Affentranger-Kirchrath (), die in der Ausstellung "Vuillard et l'art du Japon" in der Fondation de l'Hermitage in Lausanne auch erfährt, dass Vuillard seine Inspiration vor allem in derfand: "In der Lausanner Schau hängen ausgewählte grafische Blätter japanischer Künstler neben Vuillards Arbeiten. In einigen Fällen kommen sie einander in Ausdruck und Intensität so nahe, dass man sie verwechseln könnte. Ganz absichtslos und selbstverständlich -- verfügte Vuillard über die Stilmittel der japanischen Kunst. Er fand über das Studium der fernöstlichen Ausdrucksweise zu Lösungen, die es ihm erlaubten, sich von den herkömmlichen europäischen Bildregeln zu lösen. Der rigide konstruierte, illusionistische Perspektivraum verwandelt sich in seinen Werken zum bewegten, mehransichtigen Raum, in dem alle Bildstellen gleich wichtig sind.und gehen ineinander auf."Fast "klassisch", die Zeit überdauernd und in jedem Fall den Fotografien ihres Mannes Helmut ebenbürtig erscheinen Freddy Langer () die Aufnahmen von, die derzeit in der Berliner Helmut Newton Stiftung ausgestellt werden. Insbesondere die Porträts beeindrucken Langer: Die Liste der Namen "gleicht einem Who's Who der Kultur im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert. Lauter Stars sind hier versammelt. Aber June Newton alias Alice Springs zeigt sie jenseits von Glamour, eher im Moment der Verletzlichkeit. '', scheint sie ihnen zugeflüstert zu haben und stellte sie fern jeglicher einstudierter Pose und ohne Requisiten ganz konventionell im Freien vor Mauern, in Häusern vor Wänden weniger hin als ab."Weitere Artikel: Nachdem sichseit Ende der 1960er Jahre dem Design und der Lichtkunst zuwandte, geriet sein fotografisches Werk zunehmend in Vergessenheit. Zu Unrecht, ruft Damian Zimmermann im, nachdem er Baumann im Museum für Angewandte Kunst in Köln als fotografischen Visionär, allerdings ohne eigene Handschrift kennenlernt. Die beiden Vertreterinnen der "Letzten Generation", die versuchten, in der Hamburger Kunsthalle"Wanderer über dem Nebelmeer" zu überkleben, sind freigesprochen worden, meldet Friederike Gräff in der