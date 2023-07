Die Feuilletons trauern um. Frankreich hatte die Britin begeistert als eine der ihren adoptiert: Paul Quinio würdigt sie inals Freigeist. Mit ihren Filmen und Platten hat sie "wie kaum eine andere die englischen Sechziger- und die französischen Siebzigerjahre geprägt", schreibt David Steinitz in der. Birkin begann im britischen Kino, reüssierte aber im französischen Kino: "Das europäische Kino war in den Sechziger- und Siebzigerjahren deutlich, Regisseure, Autoren und Schauspieler wechselten die Länder und Sprachen mit einem lockeren Selbstverständnis." Ihr Image als Sexsymbol und Anhängsel vontut Birkin unrecht, schreibt Andreas Busche im. Sie war nicht so sehr Muse als vielmehr, wie sich in den Filmen feststellen lässt, die sie mitdrehte: "'Jane B. par Agnès V.' ist nur nominell ein filmisches Porträt über Birkin, die Schauspielerin ist genauso Autorin wie die Regisseurin zur Darstellerin ihrer eigenen Hommage wird. Bei ihrer Vertrauten Varda darf sie sich die Rollen, die sie schon immer einmal spielen wollte, aussuchen - von Tarzans Jane bis zu Joan d'Arc. Birkin, gerade 40 geworden, legt ihre Wünsche und Unsicherheit in diesem Film offen, beschützt und geführt von Varda. Zwei Frauen, die das französische Kino, aber auch dasjede auf ihre Weise geprägt haben." Auch Andreas Kilb hebt in derihre Kollaborationen im französischen Autorenkino hervor: "Einer der wenigen Regisseure in ihrer Wahlheimat Frankreich, der ihr Talent zu Zwischentönen der Trauer wie des Überschwangs erkannte, war. Die Schauspielerin Emily in 'Theater der Liebe', die am Widerspruch zwischen Kunst und Leben zerbricht, und die Gefährtin des Malers Frenhofer alias Michel Piccoli in Rivettes 'Die schöne Querulantin' gehören zu ihren besten Figuren."Auf Birkins größten musikalischen Hit, "Je t'aime (moi non plus)" mit, kommen die meisten Nachrufe eher etwas verlegen am Rande zu sprechen. Eine sexuell lasziv klingende Frau scheint auch heute noch zu überfordern, in den Sechzigern war sie erst recht ein Skandal. Dabei handelt es sich bei dem Stück um einen "signifikanten Moment der Kulturgeschichte", erinnert Samir H. Köck in der Presse. "Die Heftigkeit desnicht nur Papst Paul VI., sondern vor allem auch die Sendeverantwortlichen vieler Radios. Dabei wurde das Lied von Freund und Feind missverstanden. Es war nicht als Hymne zur sexuellen Befreiung gedacht, sondern thematisierte die Unfähigkeit zur körperlichen Liebe. 'L'amour physique est sans issue', hieß es darin." Weitere Nachrufe in taz und NZZ bringt eine Bilderstrecke. Birkin selbst habe über den Erfolg ihres bekanntesten Songs in späteren Jahren im übrigen wohl sehr geseufzt, schreibt Mara Delius in der: "Vor Jahren beklagte sie in einem Interview, dass vollkommen klar sei, welcher Song zu ihren Ehren gespielt werden würde, wenn sie tot sei." Wir erinnern an sie mit dem großartigen"Histoire de Melody Nelson" von 1971:Außerdem: Daniel Kothenschulte gibt in dereine Wasserstandsmeldung vomMarion Löhndorf berichtet in dervom Prozess gegen. Elke Wittich stöbert für diein alten Filmzeitschriften, was im Jahrdie Filmbranche bewegt hat. Besprochen wird' "Mit Liebe und Entschlossenheit" ( FAZ ).