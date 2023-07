Robert Mießner nahm beim Berliner "Heroines of Sound"-Festival, in dem es um den Anteil von Frauen an der Geschichtegeht, mitunter ein Bad im Tieffrequenzbereich (in der Installation von), staunte bei einer Installation von, was man mit E-Gitarren alles machen kann, und bei einer Komposition von, was man aus einem Klavier machen kann: Die Künstlerin hat mit Baumarkt-Utensilien "einentwickelt, das wie eine Kreuzung aus offenem Konzertflügel und angeschlossener Harfe wirkt. Die Saiten sind aus Angelschnur und alten VHS-Bändern, die einen bespielt Khorkova perkussiv, die anderen schon mal mit angefeuchteten Fingern. 'Klangliche Täuschungen in drei Interaktionen' hat sie ihre Komposition für multiphonisches Klavier und Elektronik genannt, und das Stück führt gar nicht in die Irre, sondern verdeutlicht, um was für eines sich beim Klavier handelt: Es ist ein Tasteninstrument, bei Khorkovas Spielweise eher ein Tastinstrument, dann ein Schlag- und Saiteninstrument." Auf der Website der Komponistin findet man zwar nicht diese Arbeit, aber ein Video, das einen Eindruck ihres Instruments vermittelt:Weitere Artikel: Susanna Petrin porträtiert in derdie New Yorker Popmusikerin , die mit Aspekten jüdischer Identität spielt und damit insbesondere die Orthodoxen verärgert. Im empfiehlt Georg Rudiger das im Berner Oberland . Ulrich Gutmair schickt in derNotizen vomin Burtenbach. Günter Platzdasch resümiert in derdasund dessen-Schwerpunkt. Im setzt Karl Fluch den aktuellen Sommerloch-Trend der Feuilletons fort und schreibt über Objekte, die bei Konzerten aus dem Publikum in Richtung der Stars geschmissen werden. Besprochen wirdneues Album "My Back Was a Bridge For You To Cross" ( Tsp Welt , mehr dazu bereits hier ). Aufhat sie aktuell eine Live-Performance online gestellt: