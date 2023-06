"Diesind diejenigen, diein Ordnung halten", schreibt der Wiener Schriftstellerin einem-Essay zum Bachmann-Lesen in Klagenfurt auch in Richtung des Klagenfurter Bürgermeisters: "Das geradezu Magische ist eben: Egal wie sehr die Rechten gegen die Literatur poltern, ... auf lange Sicht setzt sich die Literatur immer durch. Und die darin geäußerte Kritik hält sich so hartnäckig im Zeitgeist, dass sogar ein Christian Scheider (ehemalig FPÖ, BZÖ, FPK, jetzt Team Kärnten) dazu gezwungen ist, öffentlich zu sagen, dass er, auf diese Kunst. Er muss sagen, dass er stolz ist auf eine Veranstaltung, in der Anna Baar in ihrer Rede zur Literatur sagt: 'Erinnern Sie sich noch, wie sich Jörg Haider selig bei Waffen-SS-Veteranen für ihren Anstand bedankte?' Das muss sich der Mann anhören, von dem Jörg Haider das Tennisspielen gelernt hat.?"ist das Festival in Hildesheim, bei dem ganz grundsätzlich stets alles anders bleibt: Alle drei Jahre ausgerichtet, mit stets neuem Team und Konzept, schwärmt Ekkehard Knörer in der. Die Lesungen sind zuweilen experimentell, nicht selten Performances: "Am radikalsten im Fall des Künstlers, Musikers, Performers und Autors, der aus einem entstehenden Roman namens 'Macetti' vortrug, in dem es um eine leninistische Partei des Irans im DDR-Exil geht. Soweit man das verstehen konnte, denn das Ganze war eine Zer-Lesung sondergleichen. Der Autor trug Dunkelbrille,, hatte Mühe, irgendwas zu entziffern, bat das Publikum um Armbanduhren, nicht ganz klar, warum, schickte Sätze als stille Post durch die Reihen, entlockte einem E-Harmonium recht wehe Töne, las scheinbar wahllos aus dem Kommunistischen Manifest und dem eigenen Text, wirkte insgesamt extrem unterspannt und hörte irgendwann einfach auf. Erstaunlicherweise war das."Außerdem: Der Schriftsteller erzählt in dervon seinen Fremdheitserfahrungen in. In derweiter Kriegstagebuch aus. Richard Kämmerlings von der stößt inRoman "Der Leopoard" auf die "". Anja Reich rollt in dermit den Augen, dass die in Bielefeld geborenejetzt auch "DDR-Tatsachenromane" schreibt. Tilman Spreckelsen gratuliert in derdem Schriftstellerzum 70. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Der Traum des Beobachters" mit Aufzeichnungen von 1972 bis 2018 (online nachgereicht von der FAZ ),"Irgendwo. Aber am Meer" ( taz ),' "Stories" ( TA ), eine Ausstellung überim Romantik-Museum in Frankfurt ( FR ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunterund"Drei Ziegenböcke namens Zack" ( FAZ ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Frieder von Ammon überGedicht "Ohne Titel":"Laß mich hören, laß mich fühlen,Was der Klang zum Herzen spricht;In des Lebens nun so kühlenTagen spende Wärme, Licht ..."