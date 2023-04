Nan Goldin in "All the Beauty and the Bloodshed"

Brendan Fraser in "The Whale"

Es sieht ganz danach aus, als würdenab 1. Mai in eineneintreten, schreibt Claudius Seidl in der, der auch weiß, dass hinter den Kulissen bereits regste Betriebsamkeit ausgebrochen ist, da die kurzfristige (Talk-Shows), mittelfristige (Serien) und langfristige Produktion (Filme) akut gefährdet ist. "Die Krise hat damit angefangen, dass die Leute an der Wall Street sich daran zu stören begannen, dass die großen(und jedes Filmstudio hat, weit über seine Verhältnisse, ins Streaming investiert)machen. Lange Zeit hat das keinen gestört, weil es nicht um Gewinne, sondern umsging. Sehr bald wird es aber Wachstum nur noch alsgeben, indem also ein Dienst dem anderen die Abonnenten abschwatzt. ... Die Produktionsfirmen müssen also die Kosten senken, drastisch sogar - sie entlassen Leute, sie drücken auf Gehälter und Honorare. Und die Autoren, die schon vom Boom der Serien kaum profitiert haben, sollen jetzt auch noch. Dabei hatte es, als vor fünfzehn, zwanzig Jahren die große Zeit der Serien anfing, so ausgesehen, als ob das herrliche Zeiten für Autoren würden."' beim Filmfestival Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichneter Porträtfilm "All the Beauty and the Bloodshed" über die Künstlerin und Aktivistin Nan Goldin startet zwar erst im Mai in den Kinos. In der ärgert sich Catrin Lorch dennoch schon jetzt über diesen Film, der seine dokumentarische Form eher heuchelt, da er in engster Zusammenarbeit und Absprache mit Goldin entstanden ist, die sich in den letzten Jahren auch deshalb einen Ruf erarbeitet hat, da sie unermüdlich die Verstrickungen der(insbesondere jenes Teils, der mit seinen Schmerzmitteln Millionen von Menschen in die Sucht und viele in den Tod getrieben hat) mit dem Kunstbetrieb aufdeckt. "Dass esgerade nicht um die Sache selbst geht - also beispielsweise die Verflechtungen zwischen Kapital, Pharma-Industrie, Philanthropie, öffentlicher Bildung oder staatlicher Kunstförderung -, übersieht man fast. Zitate der Gegenseite, belastbare Statistiken, eine Analyse des amerikanischen Gesundheitssystems beispielsweise würde dennur unterbrechen. Dass der Film aber auch andere Proteste ausblendet - beispielsweise die Aktivisten, die lange vor Goldin schon Kunstereignisse und Institutionen wie die Tate für ihre Kooperation mit BP oder Shell attackierten -, ist unverzeihlich und."Drastik-Meisterhat mal wieder zugeschlagen: Das Kammerstück "The Whale" handelt von einem schwer fettleibigen Literaturprofessor, der sich seine Wohnung nach einem Schicksalsschlag zu einem Gefängnis erfressen hat und nun seinem Tod entgegen sieht. Für den Hauptdarsteller, der in den Neunzigern als Blockbuster-Mime reüssierte, ist es das künstlerische Comeback, das die Academy kürzlich mit einem Oscar würdigte. "Aronofsky war immer schon ein", schreibt Andreas Busche imund fühlt sich ein bisschen zu sehr an der Nase durch die Manege gezogen: "Je mehr Personen sich in dem kleinen Apartment drängen, desto mehr kippt das Drama in eine Soap Opera: Es wird geschrien, geheult und gekotzt. Auch eine Form der."-Kritiker David Steinitz muss bedauernd feststellen, dass Aronofsky wenig getan hat, um die Bühnenherkunft des Stücks zu kaschieren: "Seine Protagonisten gehen ständig mäßig motiviert wie von einer Bühne auf und ab." Und "irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass der oscargekrönte Regisseur Darren Aronofsky seinen Zuschauern zeigen will, dass auch sehr dicke Menschen ... tief in ihren schwer geschädigten Herzensind. Dass man also, bitteschön, nicht nur nach dem Äußeren urteilen soll, so abstoßend es auch wirken mag. Schön. Und richtig. Nur warum ergötzt der Regisseur sich dann zwei Stunden in?"-Kritikerin Sandra Kegel muss ihren Kollegen widersprechen: "So wie die 'Moby Dick' von sehr viel mehr handelt als nur von Walfang, puzzelt 'The Whale' mit seinen thematischen Versatzstücken über Familie, Religion und einem versagenden Bildungssystem zuletztder Gegenwart zusammen. Zweifellos ist 'The Whale' ein Drahtseilakt" doch "liefert Aronofsky tatsächlich eine ergreifende Reflexion über, ein Drama, das eine Selbstzerstörung ausbreitet, die keine Erlösung findet, unabhängig davon, wie sehr wir uns nach Mitgefühl sehnen."Außerdem: Silvia Hallensleben resümiert in derdas "Internationale Frauen Film Fest" in Dortmund . Besprochen wGroteske "Beau is Afraid" mit).