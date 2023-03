Warten auf Sonntagnacht: "Im Westen nichts Neues" von Edward Berger





Sergei Loznitsas "Luftkrieg - Die Naturgeschichte der Zerstörung"

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles dieverliehen.geradezu inflationär mit Nominierungen beworfene Remarque-Verfilmung "Im Westen nichts Neues" lässt das Filmfeuilleton mit besonderer Aufmerksamkeit über den großen Teich blicken. Den Sprung darüber unternimmt aus diesem Anlass auch Kulturstaatsministerin- auch wenn in dem Filmsteckt, wie Daniel Kothenschulte in der schreibt . ". Vermutlich ist dies der erste größere deutsche Kinofilm seit mehreren Jahrzehnten, der komplett ohne öffentliche Mittel produziert wurde. Der Traum vom großen deutschen Unterhaltungsfilm, der weltweit wahrgenommen wird, ist also nur in dieser Richtung denkbar: Wenn ein Hollywoodstudio ihn bestellt hat. Das-Geschäftsmodell verlangt global wachsende Nutzerzahlen. Dazu werden in allen Weltgegenden Filme in Auftrag gegeben, die in den jeweiligen Landessprachen gedreht werden, aber wie Hollywoodfilme weltweit attraktiv gefunden werden. Eineist weder gewünscht, noch ließe sie sich bei Bergers Special-Effect-Feuerwerk ausmachen."Laut Wettbüros sind die Chancen aufs ganz große Abräumen für Bergers Film ohnehin gering, schreibt Tobias Kniebe in der. Aber "der Preis für den 'Best International Feature Film', früher Fremdsprachen- oder Auslands-Oscar genannt, sollte auf jeden Fall drin sein." Überhaupt zeigt sich dem Kritiker nochmal, wie sehr sich die Oscars geändert haben: Vor ein paar Jahren wäre"Die Fabelmans" ( unsere Kritik ) noch der glasklare Favorit gewesen, doch "jetzt will kaum einer mehr daraufsetzen, dass der Film groß etwas gewinnt". Stattdessen glauben alle, dass die amerikanisch-chinesische Co-Produktion "Everything Everywhere All At Once" das große Rennen machen wird. Für diesen Film ist auchnominiert - als beste Nebendarstellerin. In derdrückt Susan Vahabzadeh der US-Schauspielerin dafür alle vorhandenen Daumen.Auch in diesem Jahr wirdbei der Gala keinen Raum für eine Ansprache erhalten, berichtet Philipp Bovermann in der. Zwar gebe es zu diesem Entschluss keine offizielle Stellungnahme. Doch zitiert anonyme Quellen, denen zufolge Will Packer, der Produzent der Show, darüber gesprochen habe, warum er schon im vergangenen Jahr dem ukrainischen Präsidenten keine Airtime geben wollte: Beide Kriegsparteien seien, frühere Konflikte außerhalb der westlichen Welt hätten keine entsprechende Aufmerksamkeit erhalten."Mehr zu den Oscars: Inregt sich Widerstand dagegen, dassbei der Gala einen Oscar überreicht, berichtet Kai Strittmatter in der SZ: Der chinesische Action-Schauspieler ist überzeugter KP-Anhänger und hatte vor kurzem in einem Interview den Protest in Hongkong 2019 diffamiert. Für einen milden Branchen-Skandal sorgt derzeit auch' ebenfalls nominiertes Flieger-As-Spektakel "Top Gun: Maverick" ( unsere Kritik ): In dem Film stecke wohl durchaus ansehnliches, über allerlei Umwege und Briefkastenfirmen in die Produktion eingeschleustes berichtet Hanns-Georg Rodek in derAbseits der Oscars: In derüber seinen neuen Dokumentarfilm "Luftkrieg - Die Naturgeschichte der Zerstörung", für den der ukrainische Filmemacher nach "Austerlitz" erneut auf einen Text von, den Essay "Luftkrieg und Literatur", zurückgegriffen hat. Fragen, ob er mit dem Film diezum Kriegsverbrechen erklärt - worüber Historiker streiten - und ob er damit nicht rechten Narrativen entgegen arbeitet, stellt sich Loznitsa entgegen: Der Bereichist "ein Thema, mit dem ich mich im Film nicht auseinandersetze. Das Beispiel erinnert mich an die Sowjetunion, in deren Zeiten ich aufgewachsen bin. Immer wenn es dort interne Kritik gab, weil etwas schieflief, gab es eine typische ausweichende Antwort der Art: Aber in den Vereinigten Staaten gibt es auch Missstände! ... Hier schien mir immer das Verfahren des Philosophen Platon ratsam, der im entscheidenden Moment zur Sache zurückkehrte und zu sagen pflegte: Aber wir sprechen doch von Griechenland! Mir geht es darum:. Es spielt keine Rolle, welcher Krieg und wer die Kriegsparteien sind - er ist immer ein Akt des Irrsinns. Krieg wirkt wie eine Art Virus, das sich ausbreitet. Ab einem bestimmten Zeitpunkt des Krieges wird die Ursache des Kriegskonflikts irrelevant -."Außerdem: Für den porträtiert Andreas Busche die französische Filmemacherin, deren "Saint Omer" ( unser Resümee ) aktuell in den Kinos gestartet ist. bringt eine "Lange Nacht" von Martina Müller über