Die georgische Regierung hat ihr geplantes Gesetz gegen diedurch ausländische Akteure nicht aus Einsicht zurückgezogen, sondern aus Angst vor einer Protestbewegung wie dem Kiewer Maidan, schreibt Reinhard Veser in der: "Stattdessen spielen die Machthaber auf Zeit. Ihre Ankündigung, sie wollten der Bevölkerung die 'Wahrheit' über das Gesetz erklären, wenn sich die Emotionen ein wenig gelegt haben, bedeutet im Klartext, dass sie das gleiche Ziel nun auf anderem Weg erreichen wollen. Das kann Erfolg haben. Wenn die Handlanger des eigentlichen Herrschers Georgiens, desin Regierung und Parlament nicht so durchschaubar und überfallartig wie in den vergangenen Tagen handeln, sondern in kleinen, jeweils undramatisch wirkenden Schritten voranschreiten, wird der georgischen Zivilgesellschaftfallen. Und auch die Reaktion der EU wird dann womöglich nicht so klar ausfallen wie jetzt."Im-Interview gibt auch der Juristvom Social Justice Center nicht viel auf den Rückzieher der Regierung, die das Land immer weiter in die Arme Russlands treibe: "Selbst wenn das Parlament diesen Entwurf jetzt nicht annimmt, wird die schmutzige Propaganda gegen den zivilgesellschaftlichen Sektor und gegen westliche Partner mit Sicherheit fortgesetzt. Heute Morgen wachten wir mit Plakaten an den Wänden auf, die diebezeichneten."Die georgische Regierung wird auch verdächtigt, Moskau beimzu helfen, schreibt Werner Block in dermit Blick auf die vielen, die in den Häfen des Schwarzen Meeres ankommen. Aber die Kultur spricht eine klare europäische Sprache, betont er in einem eher hintergründigen Artikel: "ist verständlich. Die Kaukasusrepublik, deren Bevölkerungszahl etwa der Berlins entspricht, hatte 2008 aufgrund von Provokationen Moskau den Krieg erklärt und diesen katastrophal verloren. Ganze Provinzen wurden praktisch amputiert. Abchasien am Schwarzen Meer stürzen die Russen in immer engere wirtschaftliche Abhängigkeit. Und eine, hinter den Bergen von Südossetien, lauern russische Panzer, bereit, das Land an seiner Hauptverkehrsader entzweizuschneiden."Die gegenwärtige Phase des Krieges ist für die Ukraine "", derwird erbittert geführt und erstmals auch in Kiew offen diskutiert, wie Ivo Mijnssen in der berichtet : "Für Selenski scheint die Verteidigung der Stadt inzwischen symbolisch und politisch ähnlich stark aufgeladen wie deren Eroberung für die Russen. In Kiew bestehe ein Konsens über deren militärischen Wert, erklärte der 45-Jährige. Damit meinen der Präsident und seine Unterstützer die Strategie, die Russen zu schwächen. Derenist nicht zuletzt in Bachmut arg ins Stocken geraten. Die Ukrainer behaupten, der Gegner habe sechsmal höhere Verluste, eine anonyme Quelle in der Nato sprach jüngst von einem Verhältnis von 5 zu 1. Diese Kräfte fielen für Attacken an anderen Abschnitten weg. Dennoch verliert auch Kiew jeden Tag, was für spürbare Unruhe sorgt. Bemerkenswert ist, dass Berichte über Konflikte zwischen Selenski und Generalstabschef Waleri Saluschni in westlichen Medien landeten. Beim Fall von Sewerodonezk im vergangenen Jahr hatte nur die russische Propaganda entsprechende Gerüchte aufgenommen.""Ich bin auch. Sobald sich Putin aus der Ukraine zurückgezogen hat", sagt der österreichische Kabarettistim großen-Gespräch mit Andreas Tobler: "Wenn ein Staat einen anderen überfällt und wir dann zu verhandeln beginnen, was dieser Staat behalten darf, dann öffnen wir Tür und Tor und geben eine Errungenschaft auf, die wir seit 1945 hatten: dassin Europa nicht akzeptiert wird." Die Berichterstattung über den Krieg findet er dennoch zu wenig differenziert, zudem fordert er "- auch in den sozialen Medien."