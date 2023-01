Im-Interview mit Moritz Baumsteiger erklärt Moskaus geflohener Oberrabbiner, warum erdazu aufruft, ebenfalls das Land zu verlassen: "wir sehen, dass offizielle, hohe Regierungsbeamte wieder vermehrt antisemitisches Vokabular undbenutzen... Außenministerverglich jüngst die Unterstützung der westlichen Regierungen für die Ukraine mit Hitlers Endlösung, die zur Ermordung von sechs Millionen Juden während der Shoah führte. Eine völlige Entgleisung und Verkehrung der Tatsachen., seine Sprecherin, redet davon, dass Selenskij gar kein Ukrainer sei, sondern zu einer ganz anderen Kultur gehöre. Das spielt natürlich auf seine Religion an, im Englischen nennt man das- eine codierte Botschaft, die in diesem Fall darauf abzielt, dass Selenskij als Jude anderen Loyalitäten folgt. Dazu kommt die Rhetorik vom Kampf Russlands gegen ein angebliches faschistisches Regime in Kiew unter Selenskijs Führung: Dass Juden die wahren Nazis sind, ist ein weiterer, wenn auch modernerer."In derfindet Daniel Brössler in der Debatte umgrundsätzlich richtig, eine Eskalation des Krieges zu vermeiden, aber eine solche Gefahr sei für die Nato doch stark gesunken: "Dabei dürfen elf Monate der Erfahrung mit Wladimir Putin und dessen Kriegsverbrecher-Clique allerdings nicht ausgeblendet werden. Natürlich ist Putin zur Eskalation bereit,. Opfer dieser Eskalation aber sind die Ukrainer. Der von Putin entfesseltezeugt davon. Während die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine quantitativ und qualitativ immer wieder neue Ebenen erreicht haben, veranlasste keine davon den Kremlchef dazu, ein Nato-Land und damit das ganze Bündnis anzugreifen. Putin missachtet das Völkerrecht. Was er respektiert, ist das."Mit Wladimir Putin wird es keinen Frieden geben, ist sich Andreas Rüesch in dersicher, Verhandlungen mit Moskau sind daher völlig unrealistisch: "Solange der frühere KGB-Agent im Kreml waltet, wird es keinen echten Frieden in Europa geben. Einem Nachfolger, selbst jemandem aus der zweiten Reihe des Regimes, fiele der Weg aus der Sackgasse viel leichter. Doch auf einenkann der Westen nicht zählen. Auf absehbare Zeit bleibt nichts anderes übrig, als die Ukraine in ihrem Überlebenskampf militärisch und finanziell zu unterstützen."-----Karen Krüger ruft in dernoch einmal die Euphorie auf, mit der in Italien die Verhaftung des Mafiabossaufgenommen wurde, der nach der Ermordung von Giovanni Falcone zum Kronprinz von Toto Riina und dann zum Capo dei Capi aufgestiegen war. Offenbar hielt er sich die ganzen letzten dreißig Jahre in Sizilien auf. Doch die Begeisterung verflog sehr schnell: "Keine 48 Stunden später machte im Internet ein weiteres Video die Runde. Es zeigte ein Interview mit Salvatore Baiardo, einem ehemaligen Eisverkäufer und früheren geständigen Mafia-Mitglied. Denaro sei 'sehr krank', sagt Baiardo. Möglicherweise nehme er bald Verhandlungen auf,; möglicherweise stehe eine sensationelle Verhaftung bevor. Im November, als das Interview im Rahmen der Fernsehsendung 'Geister der Mafia' ausgestrahlt wurde, war es kaum beachtet worden. Jetzt wirkte es wie ein über dem Kopf. Die Ernüchterung war total."