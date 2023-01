Bild: Leiko Ikemura: "Usagi Kannon" Foto: Enric Duch.

Zart, zerbrechlich, aber auch unheimlich erscheinen Katrin Bettina Müller in derdie Skulpturen der japanisch-schweizerischen Malerin und Bildhauerin, die derzeit in der Ausstellung "Witty Witches" im Berliner Kolbe-Museum zu sehen sind: "Das wird besonders in einer Serie liegender Mädchenfiguren deutlich, aus den neunziger Jahren, von denen einige in einem Raum auf runden Scheiben liegen. Die Liegende ist in der Kunstgeschichte oft mit demverbunden; darauf zu antworten, ist auch ein feministisches Projekt. Es ist verblüffend, dass die Skulpturen als Mädchen erkennbar sind, an der Schwelle zum Erwachsenwerden, in einer, der Findung der Identität und Sexualität. Verblüffend, weil sie zugleich unheimlich sind, etwa in der Geste, die Hände der aufgestützten Arme in die Augen zu bohren. Oder kopflos dazuliegen, den Kopf neben den gehobenen Rocksaum geschoben. Das Leben dieser Mädchenwesen ist, Provokation ist ihnen nicht fern, womöglich auch Angst und Lust und beides zusammen."Dieverwüsteten und räumten invor ihrem Abzug das Regionalmuseum, das Regionalarchiv und das Kunstmuseum, die Indizien sprechen für einen "", schreibt Herwig G. Höller im: "Auffällig ist aber auch, dass aus anderen vorübergehend von Russland besetzten Regionen der Ukraine derartige Leerräumungen bisher nicht bekannt wurden. Einliegt daher nahe: Cherson spielte als Zentrum des damaligen 'Neurussland' eine zentrale Rolle in der, an deren Wiederbelebung Putin interessiert ist. 'Die Russen wollen zeigen, dass vor Ort alles im späten 18. Jahrhundert mit Kaiserin Katharina angefangen hätte', erklärte Regionalmuseumsdirektorin Hontscharowa. Denn gerade ihre geraubte Dauerausstellung habe gezeigt, dass viele Völker in der Region gelebt haben und von einem bloß russischen Territorium keine Rede sein könne."Am Rand von Petersburg werden im "", einem Bürokomplex von, Gründer und Finanzier der, aktuell Bilder des russischen Malersdie unter anderem amerikanische Soldaten in Mohnfeldern zeigenausgestellt, berichtet der ukrainische Kunsthistoriker Konstantin Akinscha in der, verwirrt über die "Absurdität des Unterfangens": "Warum sich die Wagner-Gruppe entschieden hat,mit postmodernem Touch anstelle realistischer patriotischer Pastiches auszustellen, bleibt unklar. Es sieht so aus, als wolle Prigoschin nicht nur auf dem Schlachtfeld im Donbass ein Monopol haben und mit den offiziellen russischen Streitkräften konkurrieren. Auch das Feld der Kultur verlockt ihn. Die Schau im Wagner-Zentrum zeigt auch, dass die neuenicht nur eingefleischte Konservative anzieht, die sich teils der Kulturfront anschlossen, sondern auch junge 'Dekadente', die mit der Kritischen Theorie spielen."Außerdem: In der resümiert Marion Löhndorf die Debatte um die Rückgabe des(Unser Resümee ). Ebenfalls in der berichtet Philipp Meier von der Art Singapur. In dergratuliert Ulf Poschardtzum 85. Geburtstag.Besprochen werden die Ausstellung "À l'école de Ernest Barlach, le sculpteur" im Ernst Barlach Haus in Hamburg ( Tagesspiegel ) und die Ausstellung in der Berliner Akademie der Künste ( Berliner Zeitung ).