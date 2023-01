Man kann ja viel Schlimmes über densagen, aber irgendwie brauchen wir ihn doch. Auf Bascha Mikas in dergestellte Frage, ob sich Demokratie nichtmuss, um zu überleben, antwortet der Politologe Wolfgang Merkel: "Nein, das ist eine. Der Kapitalismus folgt zwar einem anderen Prinzip, aber die Demokratie ist auf den Kapitalismus angewiesen, auf seine Effizienz und, sonst wird sie an Legitimität bei ihren eigenen Bürgerinnen und Bürgern verlieren. Der Kapitalismus braucht die Demokratie nicht, aber die Demokratie braucht den Kapitalismus.", Selbstverwirklichung sowieso, prophezeit der Soziologeim Gespräch mit Stefan Reinecke von der. Im Klimawandel sei stattdessengefragt. Und. Ein Beispiel habe Südkorea in der Zeit dergegeben: "Nach dem Koreakrieg war der Süden massiv entwaldet. In den fünfziger und sechziger Jahren gab es eine Reihe von Fluten wie im Ahrtal, mit vielen Opfern. Und danach, zu Zeiten der Militärdiktatur, ein, an dem die halbe Gesellschaft beteiligt war. Am Wochenende haben Eltern mit ihren Kindern Setzlinge gepflanzt. Südkorea ist heute dichter bewaldet als China, Indien oder das historische Europa. Ich habe in Südkorea kritische Soziologen getroffen, die als Studenten gegen das Militärregime rebellierten und unverdächtig sind, es zu glorifizieren. Ich habe sie nach diesem Wiederaufforstungsprojekt gefragt, und die Antwort war erstaunlich. Sie haben sich angesehen und ein Lied angestimmt, das sie immer sangen, wenn sie mit Eltern, Lehrern, Klassenkameraden Bäume gepflanzt haben. Das war eine Erfahrung."Schwer angesagt ist das Buch "Gekränkte Freiheit" der Soziologenund. Marko Martin liest es beimit Interesse, er staunt aber auch über den eindimensionalendes Buchs: "Die Kenntnis des östlichen Totalitarismus ist bis heute allenfalls löchrig vorhanden; die eindrücklichen Erfahrungsberichte der Dissidenten von damals spielen kaum eine Rolle. Wie anders wäre zu erklären, dass Amlinger und Nachtwey in ihrem Buch schreiben: 'Als der sozialistische Ostblock ab 1989 zusammenbrach,vollends. Mit den sozialistischen Utopien verlor ein Teil des intellektuellen Protests seine normativen Maßstäbe. Ideale wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit büßten zwar nicht an Geltungskraft ein, sie haben sich aber von ihrer 'Zukunftsorientierung' entkoppelt.' Man reibt sich die Augen: mit dem Zusammenbruch des sowjetischen Herrschaftssystems ist die sozialistische Utopie verlorengegangen? Bei allem Respekt: Wie entkoppelt vonmuss man sein, um so etwas drucken zu lassen?"