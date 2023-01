Literaturnobelpreis, Büchnerpreis, Schillerpreis, Deutscher Buchpreis: 2022 war das Jahr, in dem dieendgültig abräumte, schreibt Dirk Knipphals in derund beobachtet bereits dagegen aufbrandenden Unwillen, der dem Erleben aus erster Person und der Schilderung individuell ertragenen Unrechts im Zuge erstarkender Protestbewegungen das universell Literarische der Fiktion entgegen setzt. Doch "was heute Autofiktion heißt, trat spätestens mit den Grundmodernisierungen des Gesellschaft in den Sechzigerjahren unter dem Begriff der Erfahrung an" und erfreut sich von Handke bis Rutschky einer fest etablierten literarischen Tradition. "Was Autofiktion interessant macht, ist so keineswegs nur Soziologe oder die Artikulation virulenter Punkte umund, sondern eben dieund die Verschiebungen, die sich damit ergeben. Und es gibt auch schon genuin literarische Romane, die nicht neben oder sogar gegen die Autofiktion geschrieben sind, sondern wie nach der autofiktionalen Wendung - die Impulse der Autofiktion aufnehmend und zugleich danach suchend, das literarische Spielbein wieder freizubekommen. ... Das Authentische und das Fiktive - diesen Gegensatz gibt es in den reinen Form eben wohl gar nicht; interessant sind die."In der Literatur (aber auch in Filmen und Serien) häufen sich Geschichten von, diemiteingehen, beobachtet Marie Schmidt in der SZ - am prominentesten aktuell sicher Annie Ernaux' "Der junge Mann" . Solche Motive gab es auch früher schon, aber es hat sich was geändert: ", die solche Lieben früher mal sanktioniert haben, kommen in diesen Geschichten jetzt nur noch als Gegenstand heiterer Spielchen vor. Anstelle guter Sitten gibt es heute Rollenerwartungen. Aber zwischen älteren Frauen und jungen Männern sind keine vorgesehen, behaupten die romantischen Plots, und wenn so ein Paar das mal erkennt,."Außerdem: In dersein Kriegstagebuch ausfort. In dervon seiner Arbeit an seinem neuen Roman "Einsteins Hirn" , für den der Autor ins ferne Kansas gereist ist. Im Literaturfeature für wirft Katharina Teutsch einen Blick darauf, wieihren Weg in die deutsche Gegenwartsliteratur findet.In der wiederbelebten-Beilage "Bilder und Zeiten" meditiert der Schriftsteller über seine fotolose Kindheit und Jugend. Diespricht mit, der mit "The Shards" sein (in NZZ undbesprochenes) literarisches Comeback hinlegt und versichert, ganz ehrenhaft und gewiss nie einen Roman auf Drogen geschrieben zu haben. bringt eine "Lange Nacht" von Sabine Fringes über. Christian Schachinger wirft im Standard ein Schlaglicht auf, den Ghostwriter hinter Prinz Harrys Autobiografie. Der Literaturwissenschaftler Thomas Anz hat die Frankfurter Ausstellung zumit einem Vortrag beschlossen, berichtet Tilman Spreckelsen in der. Im Literaturhaus Berlin wiederum begannenundeine Veranstaltungsserie zum literarischen Grundgesetzkommentar , den Oswald herausgegeben hat, berichtet Katharina Teutsch in der. Die Die Polizei in Nanterre ermittelt gegen den französischen Comiczeichner, ob dieser mit seinen Comicserstellt habe, meldet Niklas Bender in derBesprochen werden unter anderem' "Ein junger Mann" ( Standard ),"Intimitäten" ( taz ),"Baby Jane" ( SZ ),"Die Inkommensurablen" ( Standard ),"In einer dunkelblauen Stunde" ( NZZ ),' Novelle "Zwei bleiben" ( Freitag ), undAutobiografie ( Standard ).