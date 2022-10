Für die besucht Christine Dösselinbei den Proben zu Dantes "Göttlicher Komödie", die diesen Samstag am Belgrader Drama Theatre uraufgeführt wird. Castorf wird vor Ort, überhaupt macht Dössel eine starke "Obsession" für dasaus: "Ist das nicht kultureller Kolonialismus? Ivan Medenica, Direktor des internationalen Theaterfestivals Bitef, beschwichtigt lachend: 'Im Gegenteil: Man kann eher sagen, dass es sich um einedes serbischen Theaters durch das deutsche Theater handelt, vor allem wenn es um euer ,Regietheater' geht.' Dieses, Jahr für Jahr vorgestellt beim 1967 gegründeten Bitef-Festival, sei in Belgrad immer als 'Markenzeichen für die neuesten undin der Welt der darstellenden Künste' wahrgenommen worden. Enttäuscht sei das Publikum nur gewesen, als das deutsche Theater durch ein kleines, unabhängiges, dokumentarisches Theater vertreten war. So etwas haben sie in Belgrad selber. Medenica sagt: 'Sie alle wollen von Deutschland einen theatralischen Mercedes Benz.'"Im November soll die britische Dramatikerinden vom Staatstheater Stuttgart verliehenen "" erhalten, in der Jury ist auch das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Churchill unterstützt seit Jahren den- und im Gegensatz zu Annie Ernaux findet sich ihreauch in ihrem Werk, schreibt Thomas Wessel bei den: "Umso erstaunlicher, dass sie, so die Jury, für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet werden soll: 'Caryl Churchill ist eine der größten lebenden Dramatikerinnen', begründete die Jury ihre Wahl, 'ihr Werk ist bekannt, aber nicht berühmt und wird nur noch selten gespielt. Zeit für eine Neubewertung und Neubetrachtung.' Zeit für eine Erinnerung: Irgendwann hat sich die Londonerin 'Artists for Palestine UK' verschrieben, der von Ex-Pink-Floydorchestrierten BDS-Abteilung für Attacke. 2015 gab sie öffentlich bekannt, 'während der südafrikanischen Apartheid kündigten Musiker an, sie würden nicht mehr in Sun City spielen. Jetzt sagen wir, dass wir in Tel Aviv, Netanya, Ashkelon oder Ariel keine Musik spielen,, an Ausstellungen, Festivals oder Konferenzen teilnehmen und keine Meisterklassen oder Workshops veranstalten werden'. Keine Preise in Israel annehmen, dafür in Stuttgart?"Außerdem: Im berichtet Kirsten Liese von dengegen den Einsatz voninNeuinszenierung von Wagners "Ring der Nibelungen" an der Berliner Staatsoper. Der spanische Tänzer und Choreografübernimmt im Dezember das Pariser Opernballett, meldet dieinszeniert zur Eröffnung des transkulturellen Festivals "Nachbarşchaften - KomşuluklarIdentitätssuche-Roman "Im Menschen muss alles herrlich sein" undFalk Schreiber erkennt in dem Regisseur einmal mehr den "Spezialisten für theatrale Familienaufstellungen".Besprochen werden:Inszenierung von "Bei Anruf Mord" im Fritz-Rémond-Theater ( FR ),"One Song. Histoire(s) du Theatre IV" am Berliner Hebbel am Ufer ( nachtkritik ),' Neuinszenierung von Mozarts "Cosi fan tutte" an der Bayerischen Staatsoper ( nmz ),Inszenierung vonund"Recht auf Jugend" mit Aktivisten deram Schauspiel Bonn ( nachtkritik ),Inszenierung von"Die schmutzigen Hände" am Schauspiel Frankfurt ( nachtkritik ) undInszenierung vonOper "La Piccola Cubana" im Alten Orchesterprobensaal der Berliner Staatsoper ( Tagesspiegel ).