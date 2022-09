Dashat eine Orgie weltweiter Berichterstattung ausgelöst. Es war dennoch ein würdiges Begräbnis, meint aufChristina Rietz. Der Prunk gehörte ganz selbstverständlich dazu, aber auch der Ritus der Kirche: "Im letzten öffentlichen Akt dieses vielaktigen Trauerspiels tappte dann dervorsichtig zum Sarg seiner Mutter, legte eine kleine Standarte auf ihm ab und sah blinzelnd zu, wie der Lord Chamberlain seinen Amtsstab über dem Sarg zerbrach. Dann wurde der Leichnam den Augen entzogen und in die Gruft herabgelassen. Wohl niemand sonst auf der Welt wird heute noch mit solchem Pomp begraben, aber. Das ist das Anschlussfähige an der Sache. Und deshalb verstand man auch den neuen König, als ihm noch einmal seine Hymne gesungen wurde. Man verstand ihn, wie er die Augen schloss, um nicht zeigen zu müssen, dass er eigentlich weinte. Er wird nun herrschen, aber er ist eben auch, den man hier begraben wird."Bestimmte Teile der britischen Gesellschaft saßen aber in den letzten Tagen wohl nicht gebannt vorm Fernseher. In Leicester kam es nach einemzu Zusammenstößen der Hindu- und der muslimischen Community, berichtet unter anderem der: "Die aufgeheizte Stimmung wurde durch Videos verschärft, die am Wochenende im Internet kursierten und zeigen, wie ein Mann einein der Melton Road in Leicester herunterreißt, sowie durch ein weiteres Video, auf dem einewird."Die russische Popdiva, in Russland offenbar ein Idol für Millionen, hat sich von Putins Krieg losgesagt. Sie solidarisierte sich auf Instagram mit ihrem Mann Maxim Galkin, der wegen kriegskritischer Äußerungen zum "westlichen Agenten" erklärt worden war und schob noch mehr hinterher, indem sie forderte, dass "das Sterben unserer Jungs, die unser Land zu einem Paria machen und das Leben unserer Bürger erschweren, aufhört". FürKorrespondent Friedrich Schmidt ist das ein symbolischer Moment, denn Pugatschowa ist "auch für Russen ein Star, die nicht soziale Netze nutzen und die von anderen Kriegsgegnern nicht erreicht werden können - für Russen, die Putins 'Spezialoperation'. Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch wertete Pugatschowas Appell gar als 'der Bürger, die die Legitimationsgrundlage des Putin-Regimes ausmachen'." In der berichtet Bernhard Clasen.Gideon Rachman analysiert in derdie erkaltenden Beziehungen zwischenund. Bei ihrem Treffen zu den Olympischen Spielen am 4. Februar hatten die beiden noch erklärt, dass die Freundschaft zwischen ihren Ländern "" habe. Aber da hatte Xi vielleicht noch an Putins schnellen Sieg in der Ukraine geglaubt. Nun hat Putin beim Autokratentreffen in Samarkand erklärt, er nehme. Und sogar der "" wendet sich ab: "Auf dem Gipfeltreffen in Samarkand rügte der indische PremierministerPutin öffentlich mit den Worten, dass 'heute nicht mehr die Zeit des Krieges ist'. Der russische Staatschef konnte nur noch versprechen dass 'wir unser Bestes tun werden, um dies so schnell wie möglich zu beenden'. In derstimmte Indien letzte Woche zusammen mit hundert anderen Ländern dafür, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski eine Videoansprache halten darf. Nur sechs Länder sprachen sich zusammen mit Russland gegen die Rede aus. China enthielt sich der Stimme."