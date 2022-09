Clemens Gröszer: Bildnis Susanne Rast. Bild: Stadtmuseum Berlin

Jürgen Wittdorf: "Baubrigade der Sportstudenten", 1964.

Das Berliner Stadtmuseum im Ephraim-Palast zeigt Ost-Berliner Kunst aus den Wendejahren. Christian Schröder spürt imAufbruch und Umbruch, Widerstand und Kritik am gesellschaftlichen Stillstand: "Auch wenn sie mit dem sozialistischen Realismus gebrochen hatten, orientierten sich viele der an den Akademien in Leipzig, Dresden oder Berlin ausgebildeten Malerinnen und Maler an Expressionismus und Neuer Sachlichkeit., der mit der von ihm gegründeten Gruppe NEON-REAL eine Ästhetik des '' forcierte, setzte auf seinem 'Bildnis Susanne Rast' eine schwarzgekleidete, bleichgesichtige Femme fatale so altmeisterlich in Szene, als stamme sie von Otto Dix. InHeldenporträt des Schriftstellers Franz Fühmann, der vom Stalin-Besinger zum Regimekritiker mutierte, zeigt sich die Unruhe dieser Biografie bereits am zittrigen Pinselstrich."Auch in der zeigt Gustav Seibt ein Faible für die, zu deren ästhetischer Utopie nicht nur der Sozialismus gehörte, wie er erkennt, sondern auch der körperlich schöne Mensch. Dass sich das Schloss Biesdorf jetzt an die Wiederentdeckung des Grafikersmacht, freut ihn. Wittorf war nach der Wende dem Verdikt der Regimetreue zum Opfer gefallen, dabei gehörte das schwule Begehren zu seinen Sujets: "Klassische Haltungen in zeitgenössischen Umgebungen, beim Sport, bei der Arbeit, in einer jugendkulturell codierten Freizeit, teils bekleidet, teils nackt, mit Fahrrädern oder Motorrädern, in Badekleidung, beim Duschen,, aber: Das wurde Wittdorfs Stil, und das stieß in der noch jungen DDR auf begeisterten Zuspruch. Wie stark die Widerstände beim Publikum doch auch sein konnten, belegt ein in Biesdorf ausgestellter Leserbrief aus dem Jahr 1962, der sich darüber beschwert, dass ein junger Mann, der auf einem Bild Wittdorfs ein Mädchen küsst, dabei seinebehält - eine harmlose erotische Anspielung, die offenbar Skandal machte."Besprochen werden die große Werkschau zu "Christo und Jeanne-Claude" im Düsseldorfer Kunstpalast ), die-Schau in der Berliner Gemäldegalerie (die Ingeborg Ruthe in der FR mit großer Begeisterung für den humanistischen Bildhauer bespricht), die Ausstellungen zu den Fotografenim New Yorker Metropolitan Museum sowieim Moma ) und eine Jubiläumsausstellung in der Alfred Ehrhardt Stiftung taz ).