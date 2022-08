DerReporter Andrew Roth hat in Moskau den russischen Soldaten getroffen , der einen 140-seitigen Bericht über das grausige undim Ukraine-Krieg geschrieben hat. "Seit er an die Öffentlichkeit gegangen sei, habe seine gesamte Einheit den Kontakt zu ihm abgebrochen. Er glaubt jedoch, dass zwanzig Prozent seinen Protest. Und viele andere hätten ihm in ruhigen Gesprächen gesagt, dass sie zähneknirschend den Patriotismus der Ukrainer respektierten, die für die Verteidigung ihres eigenen Territoriums kämpften. Oder sie hatten sich über die Misshandlung ihrer eigenen Soldaten durch Russland beklagt."Auf die schrittweise, mit der Orangen Revolution einsetzendender Ukraine folgt seit Kriegsbeginn die notiert Hubertus Knabe nicht ohne Kritik in der"Das ukrainische Kulturministerium sah sich mittlerweile genötigt, vorzu warnen. Ein Expertenrat zur Überwindung der Folgen von Russifizierung und Totalitarismus legte Mitte Juli Empfehlungen vor, gemäß denenauf wissenschaftlicher Grundlage und in einem öffentlichen Dialog zu prüfen sei, welche Rolle eine Person in der Vergangenheit gespielt habe. Denkmäler dürften ohne Zustimmung der Behörden weder beschädigt noch versetzt werden. Auch Kriegsgräber und Erinnerungsstätten zum Zweiten Weltkrieg stünden unter demund sollten gegebenenfalls mit Erläuterungen versehen werden. Ob dieser Appell Gehör finden wird, bleibt abzuwarten. Unter dem Eindruck der Grausamkeiten der russischen Armee fällt es schwer, kühlen Kopf zu bewahren."' mangelnder Reflex bei Mahmoud Abbas' Holocaust-Relativierung vorgestern (unser Resümee ) ist symptomatisch, findet Klaus Hillenbrand in der: "In Deutschland hat sich ein seltsamer Zwiespalt entwickelt. Da sind einerseits die wohlgewählten Worte, wo immer wieder versichert wird, dass man die damaligen Geschehnisse nicht vergessen dürfe, der Judenhass bekämpft werden müsse und die Existenz jüdischen Lebens in Deutschland eine Bereicherung darstelle. Und da ist andererseitszu finden, wenn genau diese Grundsätze infrage gestellt werden."hätte wissen müssen, wen er da empfängt", ärgert sich Alexandra Föderl-Schmidt in der. Nicht zum ersten Mal falle"mit Relativierungen zum Holocaust auf. 2018 hatte er im Palästinensischen Nationalrat erklärt, Ursache des jahrhundertelangen Hasses auf Juden in Europa sei nicht ihre Religion, sondern ihre- 'Wucher und Banken', wie er sagte. Deswegen sei auch der Holocaust nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden. Später entschuldigte er sich. Und schon in seinerhatte er sich mit der 'geheimen Beziehung zwischen' beschäftigt und die Zahl von sechs Millionen ermordeten Juden als übertrieben dargestellt."Scholz' Schweigen offenbart als einTieferes über seinen Politikstil, schreibt -Autor Thomas Schmid: "Sein behördliches Verständnis von Politik verbietet es ihm, sich. Er hat das derart verinnerlicht, dass er sogar eine Relativierung der Shoahlässt, bevor er sich dazu äußert. Die Scholz-Räson scheint ihm zu gebieten, im öffentlichen Raum die Form bis ins Unerträgliche hinein zu wahren und zu überdehnen."