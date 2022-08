19/28 Liza Peskova, daughter of Putin's press secretary Peskov, has transferred the flat in Paris that her daddy gave her to her mother (with a different last name). The flat is safe now. Well done, Liza. pic.twitter.com/fcDDFxffRM - Alexey Navalny (@navalny) August 16, 2022

Erica Zingher resümiert in derdie seit einigen Tagen zwischen EU-Ländern geführte und teils recht hitzige Diskussion über die Frage, ob die EUausstellen sollte, während ihr Präsident im Nachbarland einen Vernichtungskrieg führt: "Jährlich werdenan Russ:innen für die Einreise nach Deutschland und andere EU-Staaten ausgegeben. Darunter waren in der Vergangenheit, die das politische System in Russland mitgestützt haben, während sie in der EU alle Freiheiten genießen konnten. Es sind die reichen und wohlhabenden Russ:innen nämlich, zu deren Lebensstil Mobilität gehört, die eine Yacht im Mittelmeer und ein Zweithaus in der EU haben und ihre Kinder auch gerne dort zur Schule schicken." Polen, Finnland und die baltischen Staaten sind dafür, Scholz dagegen.In derist Alan Posener absolut, der selbstverständlich nicht für Asylbewerber gelte: "Die meinungsbildende Schicht soll durchaus merken, dass diehat. Niemand kann ernsthaft glauben, diese Loyalität sei Ergebnis mangelnder Informationen über die westliche Position und werde durch eine Einkaufstour im KaDeWe erschüttert. Im Gegenteil: Viele Russen glauben, nicht ohne Grund, die Solidarität des Westens mit der Ukraine höre dort auf, woberührt sind. Jedes Mal, wenn wir russischen Touristen Waren verkaufen, die eigentlich auf der Boykottliste stehen, oder ihnen Hotelzimmer vermieten, während Soldaten im Auftrag ihrer Regierung täglich die Wohnungen von Ukrainerinnen zerstören,in dieser Ansicht."In derhält es dagegen Josef Kelnberger für keine gute Idee, die Russen auszusperren: Ein pauschaler Bann "würde die Menschen mitbelegen, was sowohl rechtlich als auch politisch fragwürdig ist." Europa würde damit "seine eigenen Werte" verraten und das wäre dann "Wladimir Putins größter Sieg".prangert in einem Twitter-Thread diegegen russische Oligarchen an. Zentrale Figuren wieoder(der Gasprom-Cehf) entgingen den Sanktionen praktisch ganz, und noch ein Beispiel:Seinen letzten Brief hat Nawalny übrigens "verfasst", berichtet Silke Bigalke in der. "Die sei nur zweieinhalb mal drei Meter groß, 'eine Betonbude' und meistens unerträglich kalt und feucht. Er aber sei in der '' einquartiert worden, heiß und stickig. 'Die Fensterklappe ist winzig. Es gibt keine Belüftung. Nachts liegst du und fühlst dich wie ein Fisch am Ufer.' Der Oppositionelle war erst im Juni in ein Gefängnis mit strengeren Sicherheitsvorkehrungen verlegt worden, in die berüchtigte Strafkolonie 6 in Melechowo, viereinhalb Autostunden östlich von Moskau. Nawalny schreibt, die Gefängnisleitung dort werfe ihm nun vor, dass er denseiner Uniform mehrfach geöffnet habe. Die sei ihm ohnehin eine Nummer zu klein. Zur Strafe musste erin die winzige Isolationszelle".In derblickt Nils Minkmar mit Ungeduld auf, das nicht begreifen wolle, dass es an der Trockenheit selbst schuld ist. Es sollte daher auf seine "intellektuelle Exzellenz" hören, so Minkmar. "Längst hat ein Pierre Rabhi vorgemacht und aufgeschrieben, wiefunktionieren kann, längst denkt ein Bruno Latour eine Welt, die nicht zwischen menschlichen Interessen und bloßer Umwelt gespalten ist. An vielen Orten in der Provinz bemühen sich Pionierinnen und Pioniere der décroissance, eine Lebens- und Wirtschaftsweisezu erfinden. Viel Zeit bleibt nicht, Wassermangel ist ein existenzielles Problem mit enormer politischer Relevanz, ja einem." Undmehr!