Ob Ursula Scheer () eine Reinkarnation in der Retrospektive des amerikanischen Videokünstlerserlebt hat, die das ZKM Karlsruhe ausgerichtet hat, wissen wir nicht. Doch beeindruckt haben sie die Videos schon: "Schlag um Schlag geht ein Musiker auf New York City los. Mit seinen Drumsticks entlockt er, Telefonzellen und Jalousien, Laternenpfählen und Mülltonnen einen Beat, den er imimprovisiert. Schläft ein Lied in allen Dingen: Es hat etwas, was der amerikanische Videokünstler John Sanborn 1982 in 'Ear to the Ground' mit dem Percussionisten und Komponisten David Van Tieghem vor der Kamera inszeniert hat. Am Ende des von Kit Fitzgerald mitproduzierten Kurzfilms hüpft der Klangkünstler durch eine menschenleere Straße. Heiter und im besten Sinne simpel wirkt diese Street-Art-Performance im Rückblick, eine tänzerische Epiphanie im Vertrauen darauf, dem eigenen Rhythmus folgen zu können."und kein Ende. Es wurde noch ein antisemitisches Plakat entdeckt - "All Mining is Dangerous" von Taring Padi - bei dem die Künstler offenbar selbst schon dem raffgierigen Juden mitdie Kippa abgeklebt hatten, berichtet Jan Alexander Casper in der. Und der britische Künstlerinszeniert sich auf Twitter als Widerstandskämpfer, wo er Deutschland als diebeschimpft, in der er jemals gearbeitet habe, weshalb dieihn gerade am Ohr hat. In derversucht Claudius Seidl die Tweetszu lesen - "und schafft es leider nicht. Dass der BDS, die Boykottbewegung, deren lauteste Vertreter dem Staat Israel jedes Existenzrecht absprechen, den Friedensnobelpreis bekommen solle, ist schon deshalb nicht als Ironie zu verstehen, weil Ahsan auch die Original-Tweets des, in ihrer ganzen, retweetet. Er beschimpft den hessischen FDP-Politiker Stefan Naas, der sich über die Schmähung des Bundeskanzlers empörte, als Kryptonazi. Wie er überhaupt jeden, der ihn kritisiert, zum '' erklärt."Weiteres: Stephan Hilpold berichtet imüber die Kunstszene in Bahrain. Besprochen werden die Ausstellung "" im Schloss Sacrow bei Potsdam ( taz ), die-Retrospektive im Frankfurter Städel ) sowie Bildband und Ausstellung zu den Fotos vonim Hamburger Kunstverein ).