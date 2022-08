Der Regisseurist tot. Er war im ersten Jahrgang der Berliner Filmhochschule dffb in den Sechzigern (seinen Kurzfilm "Ich Nicht" gibt es auf deren Website ), drehte in den Siebzigern teils Aufsehen erregende TV-Filme. "Das Boot" und "Die Unendliche Geschichte" brachten ihn in den Achtzigern schließlich nach Hollywood, wo er lange auf Blockbusterkino abonniert war. Es waren, die den kleinen Petersen in den Vierzigern im Hafen von Emden von Amerika träumen ließen, hält Andreas Scheiner in derfest. So führte sein Weg denn auch "", schreibt Holger Kreitling in der. "Da war ein erklärter Wille, der sich aus handwerklichem Können speiste und der anders war, als es die Regisseure des neuen deutschen Films propagierten. Petersen wollte, wollte berühren und erzählen, wollte 'big' sein, am besten nicht nur in Deutschland, sondern in Amerika. Und er schaffte, was viele versuchten."Für Andreas Busche vom- oder vielleicht doch der deutscheste aller amerikanischen?" Zwar hatte er in den letzten Jahren "den Absprung vom alten Studio-Hollywood zum Hollywood der Hedgefonds-Manager nicht geschafft." Doch in den Neunzigern wurden mit seinem Namen "Filme vermarktet - selbst wenn in den Hauptrollen Dustin Hoffman, George Clooney und Brad Pitt zu sehen waren. ... Die Sorte von Actionfilmen, mit denen Wolfgang Petersen zur Hollywood-Größe avancierte, drehen inzwischen, deren Namen man spätestens nach dem Abspann wieder vergessen hat."Außerdem: "Vermutlich haben noch nie so viele Schauspieler und Regisseure ein Konfliktgebiet besucht wie jetzt die", stellt Jan Heidtmann in derfest - aktuell befindet sichfür einen Dokumentarfilm im Gebiet. Esthy Rüdiger erzählt in derdas Leben von, die mit 95 Jahren in die italienische Politik will.Besprochen werden eine Ausstellung über den Tier- und Experimentalfilmer im Jeu de Paume in Paris (online nachgereicht von der FAZ ),Dokumentarfilm "Wettermacher" (online nachgereicht von der FAS ),"Der junge Häuptling Winnetou" ( FR , unser Kritik hier ), der Abschluss der Serie "Better Call Saul" ( ZeitOnline ), die erste Folge des "Game of Thrones"-Prequels "House of Dragons" ( Welt ) und die-Sreie "Blocco 181" ( taz ).