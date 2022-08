Wladimir Putin befleißigt sich in seinen häufiger gewordenen Reisen zu afrikanischen Autokraten (anderswo ist er nicht mehr willkommen) einer, mit der er den "globalen Süden" an sich binden und vom kolonialen Charakter seines Kriegs gegen die Ukraine ablenken will. Damit verfolgt Putin ein klares Ziel, schreibt die Slawistinin der: "Die russische Regierung befördert diese Denkakrobatik, weil sie durch diese sowohlals auchKräfte an sich binden kann. Die einen folgen aus ideologischer Gewohnheit und altem Ressentiment, die anderen bewundern die neue rabiate nationalistische Politik. Der Putinismus gibt sich somit internationalistisch und nationalistisch zugleich, und er kann seine politische Taktik schnell anpassen."Putin hat in den letzten Jahrzehnten auch eine prononciert proisraelische Politik geführt.bekommen, einerseits wegen antisemitischer Äußerungen, etwa von Putins Außenminister Sergej Lawrow oder seinen Megafonen im Staatsfernsehen. Putin hat außerdem diein Russland geschlossen, eine NGO, die Tausenden von Juden in der ganzen Welt die Einwanderung nach Israel erleichterte. Im Kontext des Krieges sind inzwischen mehr Judenals aus der Ukraine nach Israel gegangen, schreibt Avital Chizhik-Goldschmidt in Bari Weiss' Blog. "Zwei Jahrzehnte lang hat der russische Präsident sein Image als oberster Philosemit gepflegt. Man kann über Wladimir Putin sagen, was man will, er war angeblich der beste russische Führer, den die Juden je hatten. Dafür gab es einen Grund: Solange man die Juden in seiner Ecke hatte,sein. Und Antifaschist zu sein, war ein zentraler Bestandteil der Geschichte, die die Sowjets und jetzt auch die Russen über sich selbst erzählen. (Fragen Sie einfach jeden, der den Tag des Sieges in Moskau verbracht hat.) Es verdeckte Russlands eigene, dunklere, faschistische Impulse - die wir jetzt in der Ukraine beobachten können."In der beklagt sichbitter über die Kritik am unser Resümee ), den er ebenfalls unterzeichnet hatte. "Fast keine der unzähligen Reaktionen ging ernsthaft auf die Argumente ein. Stattdessen falsche Wiedergabe, emotionalisierte Hetze und. Die meisten Artikel fassten den offenen Brief nicht einmal wahrheitsgemäß zusammen, sondernihn zu einer Karikatur. ... Die Absicht des Meinungsgegners muss per se verwerflich sein. Weswegenunterstellt werden, die von Feigheit bis hin zu Eitelkeit reichen (zum Beispiel es handele sich um Leute, die alles von sich geben, nur um in die Talkshows eingeladen zu werden).ist das bevorzugte Mittel derjenigen, die nicht debattieren wollen. Sie ist. Wer polemisiert, weiß sich ohne Zweifel im Recht. Die ethische Haltung hingegen ist eine der kontinuierlichen Überprüfungen der eigenen Kenntnisse und Erkenntnisse." Das hätte dann allerdings eine echte Auseinandersetzung mit der Kritik bedeutet, statt ihr polemisch Diffamierung zu unterstellen.Im Interview mit dererklärt der Moskauer Soziologe, warum er in Russland einenheraufziehen sieht und welchen Anteil das "globale Kapital" an dieser Entwicklung hat. Er prophezeit einen: "Zwischen ultrareaktionären imperialen Kräften, die das Land ins 19. Jahrhundert zurückführen wollen, und sogenannten republikanischen Kräften, die zum Beispiel Nawalny verkörpert. Diesen Konflikt sehen wir im, auch in der. Dort gibt es ebenfalls Leute, vor allem im Osten, die zu einem Imperium zurück wollen. Sie sind jetzt weniger geworden, doch es gibt sie. Doch darüber wird nicht gerne geredet. Auch ingibt es dieses Phänomen, dort ist es jedoch einfacher. Ein ultrasowjetischer Präsident und eine republikanische Nation, die vor allem Gruppen junger Leute tragen. Was Russland angeht, fehlt mir die Vorstellungskraft, ob es zu diesemwirklich kommt. Doch wir sehen bereits, dass dieses Projekt darauf gründet, so viele Menschen wie möglich umzubringen. Alle diejenigen, die das Regime als seine Gegner ansieht. Welche Form dieser Konflikt annehmen wird, weiß ich nicht. Vielleicht Terror, ein Bürgerkrieg oder eine Revolution. Viel wird davon abhängen,endet."Viel retweetet wird Tom Mutchs Artikel fürüber den umstrittenen. Mutch erzählt, dass er die Amnesty-Funktionärinnen schon beim Zustandekommen warnte. Und er bleibt bei seiner Meinung: "Ich glaube, der Versuch von Amnesty International, objektiv zu sein, hat zu einergeführt, die den Angreifer mit dem Angegriffenen und den Aggressor mit dem Opfer gleichsetzt. Wann immer russische Soldaten wahllos ukrainische Zivilisten angreifen, werden sie sich von nun an auf Amnesty International berufen, um ihr Vorgehen zu verteidigen."