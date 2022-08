Dergeht in diesem November an die Schriftstellerin , Schauspielerin und Theaterregisseurin, die erst 2021 nach vielen Jahren mit "Ein von Schatten begrenzter Raum" ein von der Kritik weitgehend gefeiertes literarisches Comeback hinlegte. Özdamar ist nach Elias Canetti erst die zweite nicht deutschsprachig aufgewachsene Person, die mit dem Preis ausgezeichnet wird, unterstreicht Deniz Yücel in der: Die Entscheidung für eine Autorin, die 1965 alsnach Deutschland kam, ist "eine kluge, eine gute Wahl - und eine überaus passende." In ihrer Sprache verwebt sich ihr Muttersprachschatz mit dem Deutschen: "Das Dazwischen, aus dem heraus und über das Özdamar schreibt, ist nicht allein ein geografischer Ort, sondern, mehr als das, ein, der Reflexion - und damit ein Ort der Sprache, wie es in ihren Büchern ja immer wieder auch um die Sprache selber geht. Um eine Sprache, mit der man nicht nur die Welt um sich herum versteht."Viel zu lange hat es gedauert, bis Özdamar in die Literatur zurückkehrte, meint Marie Schmidt in der: Beim Erscheinen ihres Comeback-Romans hatte man "das Gefühl, keinen Tag hätte die deutsche Literatur ohne diese Erzählerin auskommen dürfen. Ohne ihre mit den Dingen, Menschen, Tieren, Städten, Zeitstimmungen atmende Sprache, die nicht nur eine Sprache ist. Sondern eher eine, die sich schlank macht und gleich darauf dröhnend, weit schwingend und kurz. Eine Sprache, die durch das Türkische, das Griechische, das Französische gewandert ist und sichhat."Auch und insbesondere wegen dieses Comebacks findet auch Andreas Platthaus von derdiese Entscheidung ganz hervorragend: Zu machen "ist eine. Das 'Hochpoetische' darin ist gerade nicht nur 'Sound', sondern Elementarerfahrung dieser Autorin, die in der Welt eine Schönheit (der Menschen, Straßen, kleinen Dinge, aber auch des Widerstands) zu entdecken versteht, die nur in diesem individuellen Tonfall verständlich gemacht werden kann mittels. Sie erzeugen einen rhetorischen Echoraum, der nicht von unserer Sprache ist, sondern in dem dasvom Bosporus bis an den Ärmelkanal widerhallt."Eine überraschende, aber zeitgemäße Entscheidung, findet auch Gerrit Bartels im: "Özdamars autobiografisch nicht nur grundierte, sondern fest ausgepinselte Romane (...) sind Sprachkunstwerke ganz eigener Art: naiv und genau, märchenhaft,, voller farbiger, ungewöhnlicher Satz- und Wortspiele. Diesen Spielen mit der Sprache und nicht zuletzt der Form setzt Özdamar immer einen politischen Stoff entgegen." Und ihr aktueller Roman "mutet an wie ein riesiges Tableau mit seinen sprechenden Krähen und Mücken, mit seinen, mit seinen vielen surrealen und grotesken Szenen, die sich mit nüchternen, fast dokumentarischen Stationenbeschreibungen abwechseln." Özdamer ist "eine der magischsten, poetischsten und üppigst schreibenden Frauen der deutschen Literaturgegenwart", freut sich Ebru Taşdemir im. In der erinnert sich Roman Bucheli daran, wie er einst "staunend vor diesem Sprachkunstwerk" stand, als 1992 Özdamars Debütroman erschien. führte vergangenen Herbst ein großes Radiogespräch mit Özdamar. Ihre Bücher finden Sie natürlich in unserem Onlinebuchladen Eichendorff21 - mit einem Erwerb dort unterstützen Sie unsere Arbeit.Außerdem: In Simbabwe geht ab heute der Schauprozess gegen die Schriftstellerin weiter, berichtet Simone Schlindwein in der. Gerhard Gnauck schreibt in dereinen Nachruf auf die SchriftstellerinBesprochen werden unter anderem"Die glücklichsten Menschen der Welt" ( NZZ ),Essay "Die Arbeit der Vögel" ( SZ ), Krimis vonund(online nachgereicht von der FAS ) und Miriam Mandelkows Neuübersetzung vonEssays "Von einem Sohn dieses Landes" ().