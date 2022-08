Der neue ""-Film hat den Produzenten bei Warner offenbar so gut gefallen, dass sie ihn ganz für sich alleine behalten wollen. Der für irgendwas zwischen 70 und 90 Milionen Dollar bereits abgedrehte und nahezu fertig produzierte Film sollzu sehen sein. "Laut Warner Brothers lag es nicht an der Qualität des Films, sondern am fehlenden strategischen Platz dafür", weiß Kathleen Hildebrand in der SZ mutmaßlich nach der Lektüre dieses Variety-Artikels . Man wolle "weg von der Priorisierung des Streamings und, die im Kino gezeigt werden. 'Batgirl' allerdings wurde in strategisch anderen Zeiten geplant, als Warner exklusive Filme für seinen Streaming-Dienstwollte. Auf kleine Bildschirme angelegt, kann er in puncto Spektakel wohl nicht mit den ganz großen Filmen mithalten. ... Zu klein fürs Kino, zu groß fürs Streaming." Dieallerdings hat von miserablen Testvorführungen erfahren , die womöglich doch ausschlaggebender für diese Entscheidung gewesen sein dürften. Dass der Film irgendwann doch noch einmal ans Tageslicht kommen wird, kann sich Gerrit Bartels vomgut vorstellen : "Künstlerische Projekte wie diese, die unvollendet sind, verschwinden oder zensiert werden, von wem auch immer, wecken Begierden und bekommen."Gar nicht wohl wird David Steinitz von derbei dem Ausblick darauf, dass im kommenden Herbst mit"The Rings of Power" (aus dem Tolkien-Universum) und"House of the Dragon" (aus dem "Game of Thrones"-Universum) gleich zwei Prestige-Blockbuster-Serien aus dem Fantasy-Genre mitins Rennen um die Publikumsgunst gehen: Im Goldenen Zeitalter der Serien herrscht Abendstimmung, findet er. Noch vor kurzem "verordnete sich fast jeder Streamingdienst und jeder Sender eine." Doch im jetzigen Szenario "klingt alles nicht mehr nach Innovation, sondern nach. Und damit nach dem Hollywoodkino der Gegenwart, wo Filme schon lange keine Kunst mehr sind, sondern 'content'.. 'Content' beruhigt Aktionärsnerven - zumal wenn er auf bereits existierendem 'content' beruht." Und dann hat man auch noch No-Names für die Arbeit verpflichtet: "Das macht man eher nicht, wenn man seinen Künstlern die Freiheit geben will, sich auszutoben, sondern wenn man siehalten will."Außerdem: In derplaudert Tobias Kniebe mit den Produzentenund, die gerade mit der Serie "King of Stonks" und der Komödie "Buba" aufdurchstarten. Arno Widmann ( FR ) und Sarah Pines ( NZZ ) erinnern an, die vor 60 Jahren gestorben ist. Andreas Busche erzählt imvon seinem Treffen mit dem Schauspieler, der in der Actionkomödie "Bullet Train" als Widersacher von Brad Pitt zu sehen ist.Besprochen werden die Actionkomödie "Bullet Train" mitnach dem gleichnamigen Roman von taz ),"To the Ends of the Earth" ( Perlentaucher ),"Die Magnetischen" ( Perlentaucher ),gleichnamige Verfilmung vonRoman "Warten auf Bojangles" ( taz ), die DVD-Ausgabe von"Dark Glasses" ( taz , unsere Kritik hier ) und die Netflix-Komödie "Buba" mit Bjarne Mädel ( SZ ZeitOnline ). Außerdem informiert uns die, welche Filme sich in dieser Woche wirklich lohnen und welche nicht.