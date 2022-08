Das jüngsteschafft es in den deutschen Medien nicht mal mehr auf die Titelseiten. Bei einer Explosion in der Haftanstaltsind, teils aus dem Asow-Regiment, ums Leben gekommen. Viele weitere wurden verletzt. Die Medien halten sich zurück, und zitieren wegen der unmöglichen unabhängigen Überprüfbarkeit diezum Geschehen gleichwertig mit der ukrainischen. Das Rote Kreuz, liest man auf Twitter, wurde nicht zum Tatort vorgelassen. Bernhard Clasen berichtet in der: "Schon am Freitagabend hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte Söldner der russischen' beschuldigt, den Angriff auf die Strafkolonie ausgeführt zu haben. Erst zwei Tage zuvor waren die Kriegsgefangenen dorthin verlegt worden. Dieser Angriff habe der Verschleierung gedient. Man habe die Veruntreuung von Geldern und, wichtiger noch, dieverschleiern wollen, so der Generalstab." Clasen berichtet auch überauf ukrainischer Seite: "Demgegenüber erklärt die ukrainische Menschenrechtlerin Tetiana Pechonchyk auf ihrer Facebook-Seite: 'Die Verbreitung eines Videos, das zeigt, wie einem ukrainischen Soldaten diewerden, ist eine weitere psychologische Operation des Feindes im Informationskrieg. Ziel ist es, bei den Ukrainern Wut, Rachedurst und den Wunsch zu wecken, das Gleiche mit den russischen Kriegsgefangenen zu machen.' Doch die Ukraine dürfe sich nicht auch auf dieses Niveau herablassen, so die Menschenrechtlerin."Deutsche Intellektuelle, die sagen "Ihr seid mit Gewalt konfrontiert, und wir helfen Euch nicht", sind für, mit der sich Bert Rebhandl für den unterhält , im Grunde Geschichtsleugner: "Der heutige Krieg ist die Folge einer europäischen. Durch diese Politik des 'Wandels durch Annäherung' hat man Putinund 'reingewaschen'. Seit dem zweiten Tschetschenien-Krieg und seiner Machtübernahme 1999 eskaliert Putin Schritt für Schritt, führt Kriege und bekämpft die Demokratie im eigenen Lande... Putin eskaliert, und keine diplomatischen Bemühungen dagegen haben gewirkt. Deutschland hat überallhin Waffen verkauft, aber jetzt, wo es wirklich nötig ist, ein Regime der Tötung und Vergewaltigung zu stoppen, halten manche in Deutschland plötzlichhoch." erkennt in derbei näherem Hinsehen doch einige Elemente einerPutins. Eine seiner Diagnosen: "Der russische Staat ist für einen Krieg dieser Art nicht ausgelegt. Er gebärdet sich an der Spitze, aber es fehlt ihm die faschistische Fähigkeit zum. Seine tägliche Macht beruht auf der Demobilisierung der russischen Bevölkerung, nicht auf deren Mobilisierung. Ein alter kommunistischer Witz lautete: 'Wir tun so, als würden wir arbeiten, und ihr tut so, als würdet ihr uns bezahlen.' In Russland sieht die Realität heute eher so aus: 'Ihr tut so, als würdet ihr einen Krieg gewinnen, und wir tun so, als würden wirzeigen.'"Thomas Schmid kommt in deraufRede zur Tusványos-Sommerakademie zurück (unser Resümee ), bei der er schqrfhören ließ. Schmid erläutert, dass der Kurort Tusványos inliegt und dass sich Orban hier explizit an diewendet, der er die ungarische Staatsbürgerschaft verliehen hat und diedarf: Und "gezielt fördert Orbáns Regierung seit Langem finanziell und personell ungarische Parteien in Rumänien. Diese sind teilweise durchaus erfolgreich - was dann zu einerführt. Die Wähler stimmen nicht für ein Programm, sondern für die Durchsetzung ihrer Interessen als Minderheit. Orbán fördert auch damit bewusstder Ungarisch-Sprachigen von der rumänischen Mehrheitsgesellschaft. Sein eigentliches Ziel reicht weiter: Im Grunde will er einauf rumänischem Boden errichten."