Waterpeople. © Speculative Tourism. Foto: Manifesta





Antisemitisch? Zeichnung des palästinensischen Karikaturisten Naji al-Ali

Etwas fremd fühlt sich Laura Helena Wurth auf der. Aber das geht in Ordnung, meint sie in der. Man hat ja wirklich keine Ahnung vom Kosovo, oder wenn man für fast jedes Land ein Visum braucht, das nur selten gewährt wird, wie ihr Selma Selman bei der Eröffnungsperformance entgegenschleudert. "Und so ist eines der Hauptthemen der Menschen hier und deswegen auch dieser Biennale:. ... Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt, der Kosovo hat die, und sie fühlen sich gefangen im eigenen Land. Die Manifesta will das ändern, will das Land durch Kultur öffnen und an eine international vernetzte Szene anschließen. Aber sie will auch dieändern. Das ist es, was die Manifesta von anderen Kunst-Biennalen unterscheidet: Die Kunst ist der Anlass, die eigentliche Arbeit liegt aber in der Stadtentwicklung und einer, die der Manifesta vorausgeht."Die Darstellungen in der algerischen Broschüre "Présence des Femmes" sind nicht antisemitisch, meint , Interims-Geschäftsführer der, im Interview mit dem. Oder vielmehr: sie sind ". Es wurde auch auf Antisemitismus-Themen überprüft und man ist damals zu dem Ergebnis gekommen, dass man es wieder in die Ausstellung einbringen kann. Vor allem, weil das Material dokumentarischen Charakter hat, es stammt aus den 1980ern und adressiert einen Konflikt der Zivilbevölkerung mit dem Militär." Doch seien "passiert. Man hat die Beschwerdeführerin nicht über den Umgang mit der Beschwerde auf dem Laufenden gehalten. Das führt dazu, dass sie ihre Beschwerde, bei einem erneuten Besuch, bei dem sich aus ihrer Sicht nichts verändert hatte, an eine andere Stelle weitergegeben hat. Der zweite Fehler war, dass die künstlerische Leitung der Documentahat, ob für diese Broschüre in der Ausstellung eineist - oder eben nicht. Man hat sie einfach wieder hineingelegt." Jetzt wolle man sie kontextualisieren.





Die Bilder in der algerischen Mappe sind nicht antisemitisch, betrachtet man sie im Kontext, meint auch Joseph Croitoru in der. So kritisierte etwa der palästinensische politische Karikaturisthäufig die "in seinen Augengegenüber der palästinensischen Sache. Dies ist nun auch das Thema einer seiner in dem algerischen Heft enthaltenen Karikaturen. In der Mitte erscheint eine traditionell gekleidete robuste Frau, die einem sich krümmenden israelischen Soldatentritt. ... Rechts im Hintergrund sind zwei Fußpaare zu sehen, die auf einen Geschlechtsakt hindeuten. Die beiden mittleren Füße tragen Davidsterne, auf den äußeren steht auf Arabisch: 'Die unterwürfigen Regime'. Anders als in den kursierenden, voreiligen Interpretationen behauptet, geht es hier keineswegs um die Vergewaltigung einer Araberin durch einen Israeli. Vielmehr geißelte al-Ali soder arabischen Regime, die die Palästinenser nicht nur im Stich ließen, sondern sich Israel - im übertragenen Sinne - sogar hingäben. Nicht zuletzt die starke Präsenz der Frauenfigur im Bild, die hier als Symbol für Palästina fungiert, dürfte seinerzeit das ARFA-Kollektiv inspiriert haben, die Karikatur in seine Materialsammlung mit aufzunehmen."Weiteres: Aufbeschreibt Dirk Peitz in einem epischen (zahlbaren) Artikel den Stand der Antisemitismusdiskussion in Deutschland anhand des Umgangs mit der Documenta-Kuratorin Autorin Mehr dazu , wenn auch deutlich polemischer, im. In derbewundert Andreas Platthaus den bengalischen, der für das Museum Wiesbaden präpariert wurde. Besprochen werden außerdem die Ausstellung ". 250 Jahre Hofleben Oranien-Nassau" im Stadtschloss Fulda Tsp ),Ausstellung "Verlorenes Paradies" in der Berliner Galerie Deschler BlZ ) und die Foto-Ausstellung "Unverschämte Schönheit" in den Kölner Kunsträumen der Michael Horbach Stiftung taz ).