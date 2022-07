Lena Bopp spricht für diemit der libanesischen Schriftstellerin, deren Romane im arabischen Raum fast überall verboten sind - außer in ihrer Heimat, auf die sie dennoch flucht, seit das libanesische Bankensystem durch absurde Wechselkurse sie und alle anderen Menschen in die Armut treibt. Auch in anderer Hinsicht lässt sie an ihrer Heimat kein gutes Haar: Die Beziehung der Frauen zu ihrem Körper etwa ist hier "geprägt von der islamischen Religion, von religiösen Institutionen und sozialen Traditionen, und hier liegt das Problem. Kultur, Institutionen und Gesetze in dieser patriarchalisch-islamischen Gesellschaft perpetuieren die Angst der Frauen vor ihrer Weiblichkeit und ihren Körpern. Es gibt. Auch in meinem Roman werden die Mädchen so erzogen, dass sie ihre Weiblichkeit verfluchen. Aber Basma kämpft, sie konfrontiert ihre Familie damit, ihr Umfeld und alle Ideologien und wird zu einer freien Ballerina, ihr Vorbild ist die deutsche Tänzerin. Und als ihr Mann, der ein Maler war, liberal und schön, sich der Hizbullah anschließt und sie bittet, sich zu verschleiern und mit dem Tanzen aufzuhören,sie ihn."In Frankreich ist "Guerre" erschienen, ein Roman aus dem Konvolut vonManuskriptseiten, die vergangenes Jahr überraschend aufgetaucht sind. Diehat Gero von Randows Rezension online nachgereicht - dem Kritiker wurde durchaus anders beim Lesen. Auf Célines berüchtigten Antisemitismus stößt man hier zwar noch nicht, aber es verdeutlicht sich, "warum sein Autor, ein, in den Sumpf einer Vernichtungslehre sinken konnte. Es ist, auf den ersten Blick, ein Buch voller. Wie in den meisten Romanen Célines bilden eigene Erlebnisse die Basis des Stoffs, über der sich freilich ein eigener, verrückter, ins Phantasmagorische reichender Überbau erhebt. Schlüsselerlebnis ist der, in dem der Autor 1914 verwundet wurde. Später schrieb er in einem Brief: 'Ich habeauf Lager.' In 'Guerre' geistern diese Träume umher, blutig, grausig, ekelerregend. Triggerwarnungen vor 'Guerre' könnten Seiten füllen." Zu erleben ist "eine. Céline verzweifelt an den Menschen, noch im größten Furor über diezeigen sich Spuren enttäuschter Liebe. Alles nur scheiße, wo doch alles schön sein sollte. "Weitere Artikel: In der referiert Karl Corina. Im plaudert der Schriftsteller über seinen neuen Roman.Besprochen werden unter anderem"Zusammenbruch und Erinnerung. Prousts Recherche" ( FR ),Comic "Nami und das Meer" ( taz ),"The Narrows" (online nachgereicht von der FAZ ),"Liebe ist gewaltig" ( taz ),"Die Nacht unterm Schnee" ( Zeit ),"Tagebücher, Band II. 1930 bis 1932" ( NZZ ),Krimi "Acht perfekte Morde" ( TA ) und' "Bei Regen in einem Teich schwimmen" ().Diebringt ein Gedicht aus Charkiw des ukrainischen Schriftstellers"Irgendwas bekommst du sicher zurück,wenn so viel weggenommen wird.Etwas bekommst du, den plötzlichen Eindruck des Abschieds...."