"Warum hat Europa den", fragtin der: "Europa ist dermaßen blind, dass es das Wichtigste nicht begreift: In Russland sind die 'Silowiki', also die Vertreter der Geheimdienste und des Militärs, stärker als die Intelligenzija, und das Volk hat nie gewusst, was Demokratie ist, mit Ausnahme einiger Monate zwischen Februar und November 1917. Dieses Frühjahr lebe ich bei Berlin im wunderbaren Schloss Wiepersdorf. Journalisten schauen bei mir vorbei: Sagen Sie, wann endet der Krieg? So oft in diesem Park der' ruft, so viele Wochen bleiben bis zum Ende des Krieges. Eine genauere Antwort, verstehen Sie bitte, gibt es nicht."Ein Reporterteam derbringt die Verstimmung zwischenundauf den Punkt: "Viele Ukrainer glaubten, sagt etwa André Härtel von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, einer der besten Kenner der ukrainischen Innenpolitik, Deutschland befinde sich wegen seiner 'Abhängigkeit von russischer Energie in einermit Moskau: Wir sind nicht in der Lage, uns vom Gas zu entkoppeln, wir liefern nicht systematisch schwere Waffen wie andere, und kommunikativ-symbolisch setzen wir auf Zurückhaltung.' In Kiew sei deshalb die Vermutung weit verbreitet, so Härtel, viele in der deutschen politischen und wirtschaftlichen Elite wollten eine möglichst 'schnelle Rückkehr zummit Russland'. Es ist eine Vermutung, die auch in Deutschland viele haben."Richard Herzinger erinnert iman das schmähliche Versagen des Westensund den neuen Terror gegen Frauen, mit dem sich die Taliban bedanken. Auch in Russland bringt Beschwichtigung nichts: "In Wahrheit will das Putin-Regime'. Durchsetzen will es nichts weniger als eine 'Weltordnung', in der keine Werte, Normen und Regeln mehr gelten, die der mörderischen Willkür seines kriminellen Unterdrückungssystems Grenzen setzen. Es gleicht darin durchaus islamistischen Machtgebilden wie den Taliban."Was der Politologein schreibt , klingt fast schon wie die: "Eine der Hauptlehren der Militärgeschichte ist,zählt. Sie ist oft genauso wichtig wie Strategie und Geschick, Bewaffnung und Technologie. Viele Intellektuelle und einige Politiker missverstehen dies, indem sie elegante Ideen und die Feinheiten und Spitzfindigkeiten diplomatischer Manöver überbewerten. Aber als Winston Churchill 1940 sagte, Großbritannien sei bereit, 'zu kämpfen, notfalls allein', meinte er das."Und so wird imüber den Krieg geredet:Es kursieren immer wieder Meldungen, es seienverschleppt worden.Die Wahrheit ist komplizierter, berichten Andrea Jeska und Michael Thumann in der. Sie sind nach Russland gefahren und treffen sowohl Menschen, diehatten als Russland, als auch solche, die tatsächlich deportiert wurden. Und "es gibt ganze Netzwerke, die Ukrainer, die über die russischen Westgrenzen kommen, betreuen und sie dabei unterstützen, das Land Richtungwieder zu verlassen. Es gibt Telegram-Gruppen, in denen sich Menschen austauschen. Es gibt Flüchtlingsunterkünfte, die Russen für Ukrainer zur Verfügung stellen. Es gibt also Hilfe in dem Land, das die Ukraine überfallen hat. Und zwar von den Bürgern."Viel Hoffnung für die Ukraine haben die Historikerundin dernicht.werden die Ukrainer hinnehmen müssen, das "Tableau" verschiebe sich immer mehr "zugunsten der", befürchten sie. Die Ukraine "hängt, und ein Blick in die Geschichte zeigt die Gefahr, dass den Ukrainern das gleiche Schicksal wie zum Beispiel den Kurden widerfahren könnte: Ein Partner wurde wiederholt zynisch fallengelassen. Auch die Bilder dessollten uns noch in Erinnerung sein. Der Wille der Vereinigten Staaten, sich in der Ukraine zu engagieren, wird endlich sein. Man sollte nicht vergessen, dass der strategische Fokus Washingtons nach wie vor auf China liegt und es schon deshalb keinen direkten Krieg mit Russland riskieren wird. Dies umso weniger, wenn deutlich wird, wie wenig die Europäer -an der Spitze - für ihre eigene Sicherheit zu leisten bereit sind."Die Publizistin und Ex-DDR-Leistungssportlerinhat ein Buch über diedergeschrieben. Im-Interview mit Andrea Seibel spricht sie über die sowjetische Sehnsucht nach der, mangelndes Wissen des Westens über den Osten und die Gewalt des, die vor allem durch Widerrede angestachelt werde: "Wir wissen nicht, was mit Nawalny wird. Fakt ist, dass sein Widerstand ein wesentlicher Katalysator für den Hass und die Entgrenzung des Putin-Systems heute war. Das ist. Nicht ohne Politkowskaja, Nemzow, Memorial. Sie waren zentrale Auslöser. Sie mussten weg. Die Ukraine und der innerrussische Widerstand gehören zusammen. Vor allem aber bleiben sie, trotz der vielen Opfer."Trotz der Sanktionen ist Putin auch, den er angezettelt hat, berichtet Huileng Tan im: "Nach Prognosen vonkönnten sich die russischen Öl- und Gasverkäufe in diesem Jahr aufbelaufen. Das sind 20 Prozent mehr als die Einnahmen des Landes aus Öl und Gas in Höhe von 235,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021."Außerdem: Frauke Steffens geht in derden Verbindungen zwischen der amerikanischen Trump-Rechten und noch extremeren Kräften zum Putinismus nach.gerade das Buch "Eine andere jüdische Weltgeschichte" veröffentlicht. Im großen Interview mit Susanne Lenz () erklärt er, weshalb erfür nicht ernst zunehmende "" hält (ausgerechnet indonesische Muslime ereifern sich über Palästina, schweigen aber "von dem einheimischen, das annektiert wurde, unterdrückt wird und von Indonesien wegkommen möchte"), warum er die BDS-Resolution des Bundestags unterstützt oder dasbefürchtet. Außerdem erläutert er, weshalb er glaubt, dass illiberale Demokratien wieJuden besser schützen: "Ungarn ist ein, der mehr auf Sicherheit achtet. Dazu kommt die unterschiedliche Migrationspolitik. Im Zuge des zu begrüßenden ethisch-humanen Impetus der bundesdeutschen Migrationspolitik vor allem seit 2015, ist derworden. Das ist eine unbestreitbare Tatsache, die nicht gern genannt wird. Aber wenn man sie bekämpfen möchte, kann man diese Diagnose nicht missachten."