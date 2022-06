Einnickender Mann mit Pfeife und Humpen, Paul Heermann, Dresden?, 1. Drittel 18. Jahrhundert. Liebieghaus Skulpturensammlung - Sammlung Reiner Winkler





"Wenn man sich ein wenig einsieht in die, die filigran gearbeiteten Locken, das feinziselierte Ornat, stellt man fest, dass man sich darankann", versichert -Kritikerin Sandra Danicke, die im Frankfurter Liebieghaus entzückt die prächtig weißeaus der nun vollständigen Sammlung Reiner Winklers betrachtet, darunter auch einige Porträtmedaillons. "Wer beim Anblick der weißen Porträts ins Schwärmen gerät, wird bei zwei religiösen Relieftafeln, die der Franzose Jean-Antoine Belleteste im 18. Jahrhundert in Dieppe angefertigt hat, erst recht hin und weg sein. Nicht nur von Maria, die aus Anlass der Verkündigung durch den Engel Gabriel vom Stuhlgesunken ist, sondern auch von den zahlreichen Detaildarstellungen im Hintergrund: dem gemusterten Lehnstuhl, den Butzenscheiben, dem Bücherregal und dem Korb, aus demquillt, als feiere es die frohe Botschaft auf seine Weise."Einer der Austragungsorte der Documenta wurde mitbeschmiert, die alsgelesen werden können (steht dort, möglicherweise eine Anspielung auf den Namen der Leiterin einer rechtsextremen Jugendorganisation in Spanien). Das Documenta-Kollektivhat jetzt Strafanzeige gestellt und der Bürgermeister von Kassel,, nutzte die Gelegenheit anzudeuten,von Ruangrupa könnten eine Mitschuld an dem Vorfall haben. "Will Geselle tatsächlich bedrohliche Schmierer mit jenenwerfen, die an einer Debatte interessiert sind?", fragt empört Stefan Trinks in der. "Sind die aus begründetem Anlass Diskutierenden der meisten deutschen Zeitungen demnach als geistige Brandstifter direkt mitschuldig an den Schmierereien? ... Durch den, mit dem unter anderem Ruangrupa auch BDS-nahe Positionen auf der Documenta dulde, werde 'der Antisemitismus auf ziemlich selbstgerechte Weise gleich mit relativiert', schrieb der deutsch-jüdische Künstler Leon Kahane.setzt sich in der Reaktion auf die Schmierereien fort."Weitere Artikel: In der amüsiert sich Hanno Rauterberg über die, die die Mona Lisa ewig lächelnd überstand. In derberichtet Andrian Kreye über eine Podiumsdiskussion auf der Digitalkonferenz DLD zum ThemaBesprochen werden die-Ausstellung im Dresdner Albertinum ), die Ausstellung zur "" im Pariser Centre Pompidou Tsp ), eine Berliner Doppelausstellung des ökologischen Aktionskünstlersin der F oundation Haubrok und der Kicken-Fotogalerie Berliner Zeitung ), eine Ausstellung mit Zeichnungen und Installationen vonin der Guardini Galerie in Berlin ( taz ), die Ausstellung "In the Company of" mitder letzten 50 Jahre im Eden Eden in Berlin ( taz ), eine-Ausstellung in der Julia Stoschek Collection in Düsseldorf (), die Ausstellung "Macht. Mittel. Geld" im Museum für Hamburgische Geschichte taz ), die Ausstellung "Kurfürst mit Weitblick" im Schloss Augustusburg bei Chemnitz () und ein Bildband über die deutsche Autobahn des Fotografen Tsp ).