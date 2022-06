Das Problem ist nicht "nur Putin", laut Umfragen befürwortenden Krieg gegen die Ukraine, schreibt , bis 2020 Redenschreiber für den Premierminister der Ukraine, in einem Essay in der. "Wie kommt es, dass sich Russland in einenverwandeln konnte, so wie Deutschland in den 1930er-Jahren?", fragt er: "Niemand hat das moderne Russland daran erinnert, dass derund dereigentlich zwei Seiten derselben totalitären Medaille sind. Derist so populär wie nie zuvor. Er wurde und wird heute als 'harter', strenger, aber gerechter Führer dargestellt, dessen 'weise Führung' die UdSSR zum Sieg führte. Dieser ideologische Hintergrund wurde durch die politischen Prozesse in Russland noch verstärkt: der Aufstieg der Autokratie, die strengeund die Ablehnung der Demokratie, die als '' betrachtet wird. In den letzten zehn Jahren hat sich diese außergewöhnliche Darstellung Russlands als Schutzschild, das Europa (und die Welt) vor den Nazis bewahrt hat, durchgesetzt." Er fordert die "maximale Bandbreite an Sanktionen" und eine "vollständigeDie belarussische Historikerinerzählt in der, wie in Russland und Belarus seit Stalin-Zeitenfür eine militarisierte Ideologie eingespannt werden: "Historiker behaupten, die Geschichte wiederhole sich nicht. Doch jedes Mal, wenn ich nach Belarus oder Russland reiste, hatte ich das Gefühl, die gleiche Schallplatte der '' zu hören, eingebettet in die Erinnerungskultur des glorreichen Widerstandskrieges. Doch irgendwann wurde mir klar, dass die Schallplatte eine moderne geworden ist, dass das Lied mit neuer Intensität undgespielt wird.""Wir kaufen eure Jachten, und ihr kauft unser Gas" - so hatmal sein Geschäftsmodell beschrieben.betreibt die in Monaco basierte Firma, die mit Hunderten Angestellten Jachten für Oligarchen bauen lässt, betreibt, mit Personal versorgt und zur Not auch wieder verkauft. Dieser "" ist ein Milliarden-Business und versorgt Tausende von Angestellten in Europa mit Einkommen, berichtet eine Reportergruppe in einer großen Recherche der. Die amerikanische Ermittlungseinheit, die sich mit solchen Firmen beschäftigt heißt "KleptoCapture". Das Selbstverständnis der Einheit lautet laut: "Leute anzuvisieren, die ihren Lebensunterhalt mitverdienen, ist eine der wichtigsten Prioritäten." Etwa 2014 erhielt Imperial Yachts "den Zuschlag für sein bisher größtes Projekt, eine 349-Fuß-Superjacht, die von dergebaut werden sollte: die Amadea. Ihr russischer Eigner scheute keine Kosten:im Michelangelo-Stil über dem Esstisch, ein Hummer-Aquarium, eine Feuerstelle und am Bug eine fünf Tonnen schwere Art-Déco-Albatros-Galionsfigur aus Edelstahl. Nick Flashman, ein ehemaliger Yachtkapitän, der zu Imperial wechselte, leitete das Projekt. Die Inneneinrichtung wurde von der französischen Firma Zuretti entworfen." Danach baute die Firma einedie oft Putin zugeordnet wird. Die Sprecher der Firma beteuern, dass man nicht mit Personen zusammenarbeitet, die unter Sanktionen stehen."In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sind diekeinesfalls stimmlose,, sondern vielmehrund ein nicht unwesentlicher Teil der außen- und sicherheitspolitischen Elite darüber hinaus auch aktiver Nutznießer aktueller Entwicklungen", schreibt Alexander Dubowy, der für dieeinen Beitrag des Politik-Analysten Kirill Rogov resümiert: "Die in das Machtsystem Putin inkorporierten und einen wesentlichen Teil der wirtschaftsliberalen, prowestlichen Eliten bildenden ehemaligen oligarchischen Gruppen (wie beispielsweise Alfa Group, Roman Abramowitsch, Oleg Deripaska) gehen zur sogenanntenüber. Die in Russland verdienten Mittel werden zur Absicherung in den Westen transferiert, so Rogov. Dieser pragmatisch-zynische Zugang minimiere einerseits Konflikte um die Ausrichtung der Innenpolitik mit neuen machtbewussten antiwestlichen und isolationistischen Elitengruppen (vor allem der heterogenen Gruppe der sogenannten Silowiki - Personen mit Geheimdienst-, Polizei- oder Militärhintergrund) und mache andererseits institutionelle und rechtsstaatliche Reformen in Russland zum Schutz undweniger dringlich und letztlich obsolet."Der polnische Premieriministerantwortet in derauf die Forderung des greisen, die Ukraine solle Russland einen Teil ihres Territoriums abtreten und Europa möge eine Verständigung mit Russland suchen, und erspart ihm eine sarkastische Pointe nicht: "In den hundert Tagen des Krieges hat die Ukraine der Welt zwei Dinge bewiesen. Erstens: dass dieheute viel weniger imposant ist, als viele glaubten. Zweitens: dass auch eineinem größeren Widerstand leisten kann, wenn es einen unbeugsamen Charakter hat. Es ist schon erstaunlich, dass man Kissinger daran erinnern muss, der dochaus nächster Nähe beobachtet hat."Eine Rekord-Mehrheit vonspricht sich laut Umfrage der ukrainischen Stiftung "Demokratische Initiativen" gegen jeglicheaus, berichtet die ukrainische Journalistin Valeriia Semeniuk im(hinter Paywall). Am deutlichsten ist der Stimmungsumschwung in den bisher als prorussisch geltenden Gebieten. Zudem verärgern westliche Forderungen nach einem Kompromiss mit Putin die Ukrainer: "Im Jahr 2014 riet der Westen der Ukraine nachdrücklich, bei der Annexion der Krimund die aus ukrainischer Sicht ungünstigen Minsker Abkommen zum Donbass zu unterzeichnen. Heute sind sehr viele Ukrainer überzeugt, dass es genau diese Nachgiebigkeit war, die nun zu einem großen Krieg führte. Das Präsidialamt in Kiew wiederholt wie ein Mantra: 'keine Beschwichtigung des Aggressors,'."Jürgen Kaube spießt in derein Interview mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht,, auf, in dem diese wie auch ihr Chef" partout nicht über die Lippen brachte: "Es wirkte wie ein Spiel, bei dem verliert, wer 'gewinnen' sagt. Es geht hier nicht um Worte, meint die Ministerin. Wird deshalb so hartnäckig verweigert, die naheliegendsten zu verwenden? Als besitze das Wort eine, die geeignet wäre, Ungeheuerliches auszulösen. Weswegen Olaf Scholz (SPD) zur Abwehr dieser Gefahr das Wort 'bestehen' eingeführt hat. Denn 'die Ukraine soll den Krieg gewinnen' ist zum '' der regierenden Sozialdemokraten geworden.Türkische Oppositionelle, die imleben, fürchten jetzt die Auslieferung, berichtet -Korrepondent Reinhard Wolff. Hintergrund sind die Forderungen Tayyip Erdogans nach Schwedens Antrag auf Nato-Eintritt, uns Schweden hat bereits in der Vergangenheit Auslieferungsersuchen von Autokratien stattgeben, so Wolff: "Mittlerweile fordern manche Stimmen, Stockholm solle den. In der ansonsten Nato-freundlichen konservativen Stockholmer Tageszeitungbegründet ein Leitartikel dies mit der unklaren Ausrichtung der Militärallianz. Was wolle sie sein?: 'Eine verteidigungsstrategische Abmachung rein technischen Charakters mit einem willkürlich zusammengewürfeltem Haufen von Mitgliedern oder eine Vereinigung, die das Ziel hat, liberale Werte zu schützen.' Solange es innerhalb der Natoüber solche prinzipiellen Fragen gebe, bestehe ansonsten ständig das Risiko neuer Erpressungsversuche."