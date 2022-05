Lea Seydoux, Viggo Mortensen und Kristen Stewart begehen "Crimes of the Future"

Sergei Loznitsas "Natural History of Destruction"

Es kommt bekanntlich auf innere Werte an: Mit "Crimes of the Future" unternimmt Body-Horror-Altmeisterin Cannes mal wieder einen Exkurs in die Körper und Psychen seiner Protagonisten - und zu diesempilgern die Kritiker in Scharen. "Cronenbergs aktuelle Losung kommt aus dem Mund einer von Kristen Stewart gespielten Organ-Aktivistin und lautet ''", schreibt Dominik Kamalzadeh im. "Cronenbergs Film ist ein Untergrunddrama mit Kunstanbindung. Der Kanadier weiß nur zu gut, dass auf diesem Feld ... gern Transgressionen geschehen, die dann irgendwann zur Normalität werden. In der pandemischen Wirklichkeit wirkt 'Crimes of the Future' wie ein, der seinen Nachhall aus der Verweigerung klarer moralischer Positionen bezieht. Empörung war gestern, nunmehr geht es darum,zu lernen."Cronenberg "interessiert sich für den Punkt, an dem Fleisch und Metall, Körper und Technik zusammenstoßen", erklärt Andreas Kilb in der, "nicht weil er die technisierte Welt verteufeln, sondern weil er wissen will, warum der Mensch darin. In 'Crimes of the Future' bekommt dieses Muster einen aktuellen ökologischen Dreh, denn das Kind, das am Anfang stirbt, ist das erste Exemplar einer neuen menschlichen Spezies, die sichkann." Der Film ist "von einer, die den Schrecken mehr als ausgleicht", hält Tim Caspar Boehme in derfest. Hanns-Georg Rodek von der Welt meldet Zweifel an, ob Cronenberg was Körpermodifikationen betrifft, tatsächlich auf der Höhe der Zeit ist. Auch-Kritiker David Steinitz weiß nicht so recht: "Das Ganze bleibt."Auch Andreas Busche vomhatte sich von diesem Cronenberg-Spätwerk ein wenig mehr erhofft , kommt in seinem Bericht aber auch aufneuen Film "Natural History of Destruction" zu sprechen, einen Essayfilm, der Archivmaterial der Bombardements des Zweiten Weltkriegs montiert. "Loznitsa stellt die Propaganda von wehrhaften Alliierten und leidenden Deutschen einander gegenüber, unterlegt mit. Dass beide Kriege moralisch nicht gleichzusetzen sind, schwächt seine Argumentation über die Verhältnismäßigkeit der Kriegsführung aber entscheidend. Die Aggression einer Invasion wird psychologisch durch keinen noch so martialischen Befreiungskrieg verständlicher."Die ersten Bilder des Films zeigen das Landleben, dann fressen sich immer mehr Hakenkreuze ins Bild, was schließlich insmündet. "Wenn man sich fragt, warum Loznitsa nicht auch Archivaufnahmen aus Dresden verwendet, wo das Grauen noch größer war, kommt man der Idee des Films auf die Spur", schreibt Andreas Kilb in der. "Der ukrainische Regisseur wollte ebenformulieren, sondern einen Vorgang beschreiben,." Der Film "entstand nach den Essays des deutschen Schriftstellersüber 'Luftkrieg und Literatur' (deren englische Ausgabe denselben Titel trägt wie der Film), aber sein aktueller Auslöser war die."Weitere Artikel: Thomas Abeltshauser spricht in dermit der Regisseurinüber deren neuen Film "Maixabel", der denthematisiert. Die Schauspielerinwerde künftig keine Filme mehr drehen, sondern sich aufs Theater konzentieren, denn die Filmbranche, sagte sie in einem Interview, sei "absolut reaktionär, rassistisch und patriarchalisch", meldet Kathleen Hildebran in derBesprochen werdenEssayfilm "United States of Americas" ( SZ ),"Die Täuschung" ( SZ FAZ ), der neue "Top Gun"-Film mit BLZ ) undMänner-Doku "Das starke Geschlecht" ( SZ ). Außerdem informiert uns die, welche Filme sich diese Woche lohnen und welche nicht.