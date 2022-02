Jan Feddersen schreibt in dereine Art Nachruf auf. Der Sargnagel war für ihn derder britischen Sektion von Amnesty (unser Resümee ), zu dem die deutsche Sektion mit Rücksicht auf die deutsche Vergangenheit lieber schweigt. Für Feddersen stimmt Amnesty hier nur in den "Top Hit der internationalen", die Israelkritik, ein: "Israel operiere in dem von dessen Militärs besetzten Gebieten in der Westbank nicht nur wie Südafrika bis zum offiziellen Ende der weißen Herrschaft, also als Apartheidsregime, sondern auch auf israelischem Kerngebiet in den Grenzen von 1967. Und genau dieser Vorwurf ist, sondern auch eine Bagatellisierung dessen, was in Südafrika und auch in weiten Teilen der US-Südstaaten bis Mitte der sechziger Jahre entweder Staatsordnungsprinzip oder gang und gäbe war."Für Hanno Hauenstein aus der muss aber amgegen Israel schon deshalb etwas dran sein, weil ihnerhoben hatten: "Der Amnesty-Bericht erschien auch fast genau ein Jahr, nachdem die israelische NGO, die seit 1989 Menschenrechtsverstöße in den besetzten palästinensischen Gebieten dokumentiert, ein Positionspapier veröffentlicht hatte, in dem sie dafür plädiert, dass - was in den Augen ihrer Verfasserinnen wie Apartheid aussieht - auch so benannt wird. Ende April 2021 war ein ähnlicher Bericht vonerschienen." Außerdem gebe es auch, die Israel der Apartheid beschuldigten.In der interviewt Lazar Berman die Amnesty-Funktionäreund, die den Bericht vor einigen Tagen der Öffentlichkeit vorstellten. Seine Hauptfrage ist, warum zum Beispiel nichtwegen der Behandlung der Uiguren der Apartheid bezichtigt wird. Sie antworten, dass es nicht genug Informationen gebe und dass sie in ihrem Bericht, die bereits existiere. Israel stehe doch schärfer unter Beobachtung als jedes andere Land, sagt der Interviewer. Darauf antwortet Luther: "Da stimme ich nicht zu, aber ok. Oder sagen wir, es ist dem Land gelungen, Kontrollezu unterbinden." Auch die zahllosen UN-Resolutionen gegen Israel helfen da für Luther nicht: "Es gibt UN-Resolutionen, klar, aber es gibt auch die Passivität der UN. Dennauf mächtige Alliierte, die es hinkriegen, die Kontrolle zu unterbinden."hat in den USA ein wenig Gegenwind bekommen, als sie in einer Talkshow sagte, dersei kein rassistisches Verbrechen. Diese Interpretation entspricht der "Critical Race Theory", die den Holocaust als Verbrechen "" ansieht und darum als weniger relevant, erläutert Andrew Sullivan in seinem Blog. Darin offenbare sich auch die Provinzialiät des, der das amerikanische Muster des Rassismus als universal gültig fantasiert: "In dem in Kalifornien vorgeschlagenen Pflichtfach 'Kritische Rassentheorie' lautete beispielsweise eine der ursprünglichen Lehrplanfragen: 'Wie hat der Holocaust die Stellung der jüdischen Amerikaner in der amerikanischen Gesellschaft verändert?"'Die richtige Antwort lautete: 'Sie gewannen dadurch das.' Ja, das ist das Ergebnis des Massenmordes an Millionen von Juden laut der Critical Race Theory: Er hat ihnen in Amerika auf die Beine geholfen! Es gibt Zeiten, in denen Engstirnigkeit wirklich blind macht."Auch Thomas Ribi ( findet Goldbergs Äußerungen "haarsträubend", aber sie sind doch, meint er: "Die Vorstellung, Juden könnten nicht diskriminiert werden, weil sie weiß sind, zeigt in erschütternder Deutlichkeit, worum es den Aktivisten geht: denfür sich zu bewahren."Außerdem: In derkritisiert Thomas Thiel einseitig antiisraelische Tendenzen in Sendungen des(mehr hier ) und des(mehr hier ). In deräußert der bekannte Soziologedie Überzeugung, dass dienur Erfolg haben kann, "wenn siehinbekommt. Politik ist nie nur das Lösen konkreter Probleme, sondern immer auch das Deuten der jeweiligen gesellschaftlichen Situation."