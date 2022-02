Die unsichtbare Schönheit des Innenlebens einer Kuh: "Cow"

Thomas Abeltshauser unterhält sich für diemitüber ihren Porträtfilm "Cow", für den sie vier Jahre lang eine Milchkuh beobachtet hat. Ihr Grundgedanke dabei: "Wenn ich ein Tier lange genug beobachte, kann ich dann seine Persönlichkeit und sein Empfindungsvermögen sichtbar machen, sein Innenleben? Kann ichzum Vorschein bringen? ... Zu der Zeit las ich den irischen Dichter, der von der unsichtbaren Schönheit in uns schrieb, dem Denken, den Gefühlen und dem Willen. Und ich wollte herausfinden, ob ich das auch an einem Tier sehen kann, in diesem Fall einer Milchkuh. Als wir dann mit den Dreharbeiten begannen, wurde mir schnell klar, dass sich die Kamera vor allem auf den Kopf und die Augen fokussieren muss. Es war."Diebringt ein Pro & Contra zun nunmehr abgeschlossenen ""-Revival "And Just Like That": Nele Pollatschek feiert es alsder ursprünglichen Serie. "Für einen Moment zerbrechen die großen Narrationen. Die Geschichte des monogamen. Die Geschichte von besten Freundinnen, die immer da sind, wenn man sie braucht. Am Ende liegt man mit einer kaputten Hüfte." Marie Schmidt hingegen sah vor allemund das war dann auch noch "frappierend schlecht gealtert". Denn "durch Erzählungen wie 'Sex and the City' hat sich die Vorstellung verfestigt, dass Frauen sich durch ihre Beziehungsarbeit flexibler ananpassen können als Männer. ... Dieser Erfolg schien unsexy politische Kämpfe überflüssig zu machen: Man nannte das dann. Der hat sich inzwischen als Irrtum herausgestellt, und das bringt die Handlung von 'And Just Like That' skurril ins Schlingern."Außerdem: Sebastian Seidler plädiert in einem-Kommentar mit Nachdruck für eine, was die Möglichkeit biete, "die Filme einem breiten Publikum zu präsentieren. Endlich geht es um das Wesentliche".von der Berlinale-Sektion Generation, die sie in diesem Jahr zum letzten Mal leiten wird, blickt im-Gespräch auf ihre Arbeit zurück. Im schreibt Jens Hinrichsen über die Berlinale-Retrospektive "No Angels", die in diesem Jahr den Schauspielerinnenundgewidmet ist.Besprochen werden die-Serie "Suspicion" ( FAZ ) und die Neuauflage der Freitag ).