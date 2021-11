Voir des Kurdes qui ont souffert pour défaire Daech, déjà abandonnés par Trump aux bombes d'Erdogan, être maintenant instrumentalisés de façon cynique par la Biélorussie et son allié Russe… Pour faire monter l'extrême droite pro-russe qui les présentent comme une menace. Nausée. https://t.co/tFbDhGnzsh - Caroline Fourest (@CarolineFourest) November 13, 2021

In diesen Tagen droht, der starke Mann der serbischen Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina, mit einer. Dieser Schritt würde "26 Jahre internationaler Bemühungen einschließlich demokratischer und rechtsstaatlicher Reformen zunichtemachen und das Landstürzen", fürchtet der Westbalkan-Experteim Gespräch mit Erich Rathfelder von der. Und er hat mit demaus der Weltpolitik zu tun: "Ab 2005 haben die Vereinigten Staaten die Führungabgetreten. Das hatte einen Strategiewechsel zur Folge: von einer- und Demokratisierungspolitik, also der Schaffung eines funktionalen Staates, hin zu einer Übertragung der Macht an die. Man hat den ethnonationalistischen Eliten also die Verantwortung für das Land quasi über Nacht vor die Füße gekippt. Die Eliten, allen voran Dodik, nutzen das aber seitdem, umzu schüren. Der fehlende Wille von EU und USA zu einer politischen Korrektur, das Fehlen einer strategischen Politik, nähren seit 15 Jahren diese destruktive Dynamik."Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bei der Gelegenheit erstmalgestürzt, berichtet Peter Münch in der. Ausgerechnet der israelische Historikersollte in diesen Tagen das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das führte zuin Bosnien, denn Greif hatte einen Auftrag von Milorad Dodik aufgenommen, diezu "untersuchen". Natürlich kam er zum Ergebnis, dass das was in Srebrenica und anderen Orten geschah,war: "Ich bin jüdisch, ich weiß was Genozid bedeutet,", zitiert ihn Münch, "und dies war kein Genozid, in keinem Fall." Und nun "hat sich in der israelischen Zeitungauch die bosnische Außenministerinzu Wort gemeldet mit der Warnung, dass eine deutsche Ordensverleihung an einen Leugner des Srebrenica-Genozids zur 'Destabilisierung des gesamten westlichen Balkans' beitragen könnte. In Berlin herrscht nun erst einmal Ratlosigkeit."Ein Kommentar vonzur Lage an der belarussisch-polnischen Grenze: "Zu sehen,, die gelitten haben, um den Islamischen Staat zu besiegen und die schon von Trump den Bomben Erdogans ausgeliefert wurden, nun zynisch von Belarus und seinem russischen Verbündeten instrumentalisiert werden... Um diezu stärken, die sie als Bedrohung darstellt. Ekel.", Russlands älteste und renommierteste Nichtregierungsorganisation, soll aufgelöst werden, berichtetKorrespondent Friedrich Schmidt. Am 25. November soll das Oberste Gericht über einen entsprechenden Antrag der Regierung entscheiden. Vorwand für die Auflösung ist der Vorwurf, Memorial habe gegen die Statuten als "" verstoßen. Schmidt deutet die drohende Auflösung so: "Die Ende der Achtzigerjahre im Ringen um ein Mahnmal (Memorial) für dieentstandene Organisation steht dem in den vergangenen Jahren immer aggressiver beanspruchtenim Weg. Präsident Wladimir Putin fungiert als Chefhistoriker, die Geheimdienste verstehen sich als stolze Erben von NKWD und KGB. Andes 'Repressionen' genannten Staatsterrors darf zwar erinnert werden, Putin selbst eröffnete vor vier Jahren ein Denkmal für sie im Zentrum Moskaus; dochsollen nicht kritisiert werden, unerkannt bleiben."Die Meldung von der Memorial-Auflösung sollte auch die westlichen Öffentlichkeiten aufschrecken, schreibt Jan Behrends bei den, "da in Moskau innenpolitische Repression undzwei Seiten derselben Medaille sind. Die Radikalisierung des Regimes findetstatt, das längst wieder hinter einem Eisernen Vorhang verschwindet. Nein, diese Verschärfungen zeigen sich auch an der Grenze der EU zu Belarus, im Luftraum über dem Baltikum und Schwarzen Meer, in Syrien und im Donbas, in den Fake News der Staatsmedien, die auch uns erreichen, in all den konzertierten Versuchen zur, die wir täglich erleben."Das-Feuilleton eröffnet eine Artikelserie mit Betrachtungen zum. Ihren Führungsstil beschreibt Jürgen Kaube im Editorial so: "Angela Merkel hatte sich früh dafür entschieden, eigene,dessen anzubieten, worauf ihre politischen Gegner in der Mitte des Parteienspektrums hinauswollten. Das nahm jeder Gegnerschaft dieoder trieb das Bedürfnis nach scharfer Gegnerschaft oft in die Bereiche von Ressentiment und sachfremdem Daherreden." Wie die Serie gestaltet sein soll und wer schreibt, verrät Kaube nicht.