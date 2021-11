In dertut sich was, schreibt Anna Gielas in der. Autorinnen wieundüberschreiten Genregrenzen, spielen mit Tropen aus Science-Fiction und Horror, sie erkunden queere Zwischenregionen und überwinden traditionelle Haltungen: "'Zuvor schrieben ältere männliche Schriftsteller über religiös-spirituelle Themen, wobei eine elegante Diktion in korrekter Sprache eine wichtige Rolle spielte', sagt Ebbe Volquardsen, Kulturhistoriker an der Universität von Grönland. Dagegen gestaltet Korneliussen ganze Kapitel als. Ihre Charaktere schreiben und sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist - und verlieren mitunter den Überblick. Korneliussensist ein einschneidender literarischer Akt. ... Die Inuit verwandeln ihre arktischen Heimatgebiete in eine vielfältige Literaturlandschaft. Uns ist dieseimmerhin vereinzelt zugänglich."Anlässlich derin Krems unterhält sich Andrea Heinz für denmit der Schriftstellerin über das Reisen und die kürzlich aufgeflammte Debatte, ob sich die Gegenwartsliteratur vor demversteckt: Gezeigt hat sich ihr dabei , "dass man in den Feuilletons offenbar immer noch nicht begriffen hat, dass Literatur und Journalismus nach wie vor zwei Paar Schuhe sind. Wer schreibend in aktuelle Debatten eingreifen will, kann und soll dies ohne Not tun. Doch ein Pamphlet oder ein Aufruf sind keine Literatur. Literatur istund damit manchmal 'politischer' als jeder Zeitungsbericht, weil sie die Probleme des menschlichen Miteinanders auf ihre ganz eigene Weise benennt. "Weitere Artikel: Mladen Gladic führt in derein geradezu episches Gespräch mit der Soziologinüber die gesellschaftliche Position und Situation von Schriftstellern - wozu sie gerade auch eine große Studie verfasst hat. Für diewirft Cornelius Pollmer einen ersten Blick inNachlass, der fünf Jahre nach seinem Tod an die Akademie der Künste in Berlin ging: Gefasst ist er in "108 Archivkästen, 151 Aktenordner, 2200 audiovisuelle Materialien. Einalles auf dieser Welt je Gesagten, Gesprochenen, Gefühlten." Der bringt eine "Lange Nacht" von Sven Brömsel über die Schriftstellerin. Hannes Hintermeier berichtet in dervon der österreichischen Buchmesse "", wo sich in diesem Jahr mitauch ein Gastland präsentiert. DiedokumentiertSchillerrede.Besprochen werden unter anderem"Der Sklavenkrieg" ( taz ),"Lauter Frauen" ( SZ undComic "Erdoğan" ( Tagesspiegel ),"Der Geist von Tiger Bay" ( FR ),"Verlorener Horizont" ( Freitag ),"Die Matrosen der Schweiz" ( taz ) und"Die Jahre der wahren Empfindung" über die deutsche Literatur der Siebziger ().