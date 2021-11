Diesind überlastet. Nötige Operationen drohen zurückgestellt zu werden, um Platz für Covid-Patienten zu schaffen. Daniela Wakonigg stellt beidie Frage, ob nicht eineerwogen werden sollte. Im Moment sehe es allerdings "so aus, dass die (mehrheitlich ungeimpften) Covid-19-Intensivpatienten in der Summe gegenüber allen anderen, die eine medizinische Intensivpflege benötigen,werden. Und das, obwohl die gewollt Ungeimpften die Dramatik der Situation überhaupt erst hervorgerufen haben, und obwohl sie ihre eigene medizinische Notlage durch die Nicht-Impfunggenommen haben. Wäre es also nicht wirklich einmal an der Zeit, über den Abbau dieser fragwürdigen Bevorzugung zu diskutieren?" Für diese Triage sprächen durchaus die ethisch einzig gültigen, so Wakonigg: "Denn da Ungeimpfte häufig einen deutlich schwereren Covid-19-Verlauf haben als Geimpfte ist ihre Überlebenswahrscheinlichkeit entsprechend geringer."Auf macht Mely Kiyak ihrem Ärger gegenüberund in Angst erstarrten Politikern Luft: "Seit Pegida gibt es im politischen Raum eine groteske Aufwertung von Dummheit. Die berühmten Sorgen der echten Deutschen, die mal im Gewand von Ausländerekel oder Impfhass daherkommen, werden seitdem unentwegt höher bewertet als Forschung und Wissenschaft. Und Wieder einmal erstarrt dieses Land seit fast zwei Jahren vor einer. Und immer findet sich wenigstens ein Ministerpräsident, der nicht nur halbherzig, sondern gleich nullherzig nicht das tut, wofür sie oder er gewählt wurde. Nämlich Entscheidungen zum Wohle und zur Sicherheit der Bevölkerung zu treffen und diese gegenüber einer rotzfrechen und mittlerweile komplettdurchzusetzen." (Glaubt Kiyak wirklich, es seien nur "echte Deutsche", die sich nicht impfen lassen?)Konrad Litschko unterhält sich für diemit, die beimihren Sohnverlor. Sie möchte mit einer Bildungsinitiative an die Opfer erinnern. Nebenbei äußert sie ihre Enttäuschung über die Aufarbeitung des Attentats durchund sieht einem Untersuchungsausschuss mit zaghaften Hoffnungen entgegen: "Die Fragen werden immer mehr, aber wir bekommen. Ich weiß auch bis heute nicht, wie Ferhat starb. Die Schüsse auf ihn fielen um 22 Uhr, in einem Video aus dem Kiosk sieht man, dass er noch ein paar Schritte läuft und dann hinter der Theke verschwindet. Als die Polizei kam, hat keiner nach ihm geguckt. Später wurde sein Todeszeitpunktaufgeschrieben. Ich sage das zu mir jeden Tag: Wie lange, Ferhat? Hast du Schmerzen gehabt? Warum hat dir keiner geholfen? Keiner gibt mir dazu Antworten, keiner.""Kein Tag vergeht ohne Nachrichten über- seien es verbale Attacken auf Facebook, YouTube oder Twitter oder Ausgrenzung und physische Gewalt", sagte die in den USA lebende deutsche Journalistin Souad Mekhennet in ihrer Rede, die sie zur Erinnerung an dieam 9. November in Frankfurt hielt und die dieheute auszugweise veröffentlicht: "Wie verhalten wir uns heute? Bei dengegen Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland, nachdem es die Angriffe der Hamas gegen Israel gegeben hat? So, als ob unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger für das verantwortlich wären, was in einem anderen Land passiert. Wie haben wir Deutsche reagiert, als wir gesehen haben, wie wieder, getreten und geprügelt wurde? Es kann nicht sein, dass das Thema beinahe ausschließlich von jüdischen Organisationen diskutiert wird. Wir Deutsche hätten uns erheben müssen und sagen müssen:. Gemeinsam mit unseren jüdischsteuen Landsleuten. Vereint für die Freiheit."